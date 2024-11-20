Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 20 листопада

Історія церковного свята

Святий Прокл жив в Константинополі в V столітті та був учнем Івана Златоустого. Завдяки старанності та красномовності парубка висвятили на диякона, а згодом на пресвітера.

Після того, як Іоана вигнали з Константинополя, Прокла висвятили у єпископи міста Кізік. Проте святий не поладнав з місцевими єретиками, повернувся проповідувати в Константинополь.

Після смерті Патріарха Сисинія, цю посаду отримав святий. Прокл керував Церквою близько 12 років, здобувши пошану всіх парафіян. Святий помер в похилому віці, а його мощі дотепер зберігаються в Константинополі.

Григорій Декаполіт народився в Іранополісі наприкінці VIII століття. Юнак швидко покинув батьківський дім заради прославляння Господа.

Пізніше парубок приїхав до Константинополя де ревно закликав до вшанування ікон. До Святого приєдналися святий Йосип Піснеписець та святий Іван.

Григорій відправив Йосифа повідомити Папу про дивовижне терпіння християн в боротьбі з іконоборством. Проте Йосифа ув'язнили, а, до того часу, як він вийшов на волю, святого Григорія вже не було в живих.

Крім цього, сьогодні - Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Цього дня в церквах читають молитви, які присвячені події.

Головні заборони 20 листопада

Щоб не втрапити в халепу 20 листопада, сьогодні не можна:

різко висловлювати негативні емоції

мститися та заздрити

багато спілкуватися з незнайомцями

вживати алкоголь

переїдати

позичати гроші

Крім цього, цього дня не можна сваритися з батьками та близькими.

Народні прикмети цього дня

Якщо сьогодні ллє дощ - зима буде без снігу

20 листопада шумлять птахи - буде негода

Цього дня сніг йде із самого ранку - скоро настануть морози

Якщо сьогодні сонячно - буде сильний мороз

20 листопада погода хмарна - в грудні буде багато опадів

У кого день ангела 20 листопада

20 листопада, за новим стилем, день ангела у людей з такими іменами: Микола, Анатолій, Григорій, Арсен, Василь, Іван, Володимир, Макар, Олександр, Ганна, Олексій, Тетяна.

До того ж за старим стилем сьогодні відзначають іменини: Богдан, Михайло, Валерій, Василь, Іван, Георгій, Григорій, Костянтин, Кирило, Олександр, Євген, Максим, Сергій, Микола, Павло, Єлізавета, Олексій.

Яке сьогодні свято у світі

20 листопада в різних країнах відзначають такі значущі події: