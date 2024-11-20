Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 20 листопада

20 листопада - Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Також цього дня православна церква вшановує пам'ять преподобного Григорія Декаполіта, а також святителя Прокла, архієпископа Константинопольського.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, яке свято 20 листопада, а також про те, у кого сьогодні день ангела і що не можна робити.
Святий Прокл жив в Константинополі в V столітті та був учнем Івана Златоустого. Завдяки старанності та красномовності парубка висвятили на диякона, а згодом на пресвітера.
Після того, як Іоана вигнали з Константинополя, Прокла висвятили у єпископи міста Кізік. Проте святий не поладнав з місцевими єретиками, повернувся проповідувати в Константинополь.
Після смерті Патріарха Сисинія, цю посаду отримав святий. Прокл керував Церквою близько 12 років, здобувши пошану всіх парафіян. Святий помер в похилому віці, а його мощі дотепер зберігаються в Константинополі.
Григорій Декаполіт народився в Іранополісі наприкінці VIII століття. Юнак швидко покинув батьківський дім заради прославляння Господа.
Пізніше парубок приїхав до Константинополя де ревно закликав до вшанування ікон. До Святого приєдналися святий Йосип Піснеписець та святий Іван.
Григорій відправив Йосифа повідомити Папу про дивовижне терпіння християн в боротьбі з іконоборством. Проте Йосифа ув'язнили, а, до того часу, як він вийшов на волю, святого Григорія вже не було в живих.
Крім цього, сьогодні - Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Цього дня в церквах читають молитви, які присвячені події.
Щоб не втрапити в халепу 20 листопада, сьогодні не можна:
Крім цього, цього дня не можна сваритися з батьками та близькими.
20 листопада, за новим стилем, день ангела у людей з такими іменами: Микола, Анатолій, Григорій, Арсен, Василь, Іван, Володимир, Макар, Олександр, Ганна, Олексій, Тетяна.
До того ж за старим стилем сьогодні відзначають іменини: Богдан, Михайло, Валерій, Василь, Іван, Георгій, Григорій, Костянтин, Кирило, Олександр, Євген, Максим, Сергій, Микола, Павло, Єлізавета, Олексій.
20 листопада в різних країнах відзначають такі значущі події:
Нещодавно ми писали про те, що не можна їсти під час Різдвяного посту.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.