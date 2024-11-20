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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 20 ноября

20 ноября - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

20 ноября - Предпразднство Введения в храм Пресвятой Богородицы. Также в этот день православная церковь почитает память преподобного Григория Декаполита, а также святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 20 ноября, а также о том, у кого сегодня день ангела и что делать нельзя.

История церковного праздника

Святой Прокл жил в Константинополе в V веке и был учеником Иоанна Златоустого. Благодаря усердию и красноречию юношу рукоположили на диакона, а впоследствии на пресвитера.

После того, как Иоанна изгнали из Константинополя, Прокла рукоположили во епископы города Кизик. Однако святой не нашел общий язык с местными еретиками, вернулся проповедовать в Константинополь.

После смерти Патриарха Сиссиния, этот пост получил святой. Прокл руководил Церковью около 12 лет, получив уважение от всех прихожан. Святой умер в преклонном возрасте, а его мощи до сих пор хранятся в Константинополе.

Григорий Декаполит родился в Иранополисе в конце VIII века. Юноша быстро покинул отчий дом ради прославления Господа.

Позже парень приехал в Константинополь, где ревностно призывал к чествованию икон. К Святому присоединились святой Иосиф Песнеписец и святой Иоанн.

Григорий отправил Иосифа сообщить Папе об удивительном терпении христиан в борьбе с иконоборчеством. Однако Иосифа заключили в тюрьму, а к тому времени, как он вышел на свободу, святого Григория уже не было в живых.

Кроме этого, сегодня - Предпраздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. В этот день в церквях читают молитвы, посвященные происшествию.

Главные запреты 20 ноября

Чтобы не попасть в передрягу 20 ноября, сегодня нельзя:

  • резко выражать негативные эмоции
  • мстить и завидовать
  • много общаться с незнакомцами
  • употреблять алкоголь
  • переедать
  • одалживать деньги

Кроме этого, в этот день нельзя ссориться с родителями и близкими.

Народные приметы этого дня

  • Если сегодня льет дождь - зима будет без снега.
  • 20 ноября шумят птицы - будет ненастье
  • В этот день снег идет с самого утра - скоро наступят морозы.
  • Если сегодня солнечно - будет сильный мороз
  • 20 ноября погода облачная - в декабре будет много осадков

У кого день ангела 20 ноября

20 ноября, по новому стилю, день ангела у людей со следующими именами: Николай, Анатолий, Григорий, Арсен, Василий, Иван, Владимир, Макар, Александр, Анна, Алексей, Татьяна.

К тому же по старому стилю сегодня отмечают именины: Богдан, Михаил, Валерий, Василий, Иван, Георгий, Григорий, Константин, Кирилл, Александр, Евгений, Максим, Сергей, Николай, Павел, Елизавета, Алексей.

Какой сегодня праздник в мире

20 ноября в разных странах отмечают следующие значимые события:

  • Международный день "Объятия бегуна"
  • День индустриализации Африки
  • Всемирный день ребенка
  • День педиатра
  • Всемирный день географических информационных систем
  • День памяти трансгендеров

Недавно мы писали о том, что нельзя есть во время Рождественского поста.

Читайте также, когда в Украине отметят День святого Николая в 2024 году.

При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.

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