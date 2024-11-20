Какой праздник сегодня: приметы и запреты 20 ноября

20 ноября - Предпразднство Введения в храм Пресвятой Богородицы. Также в этот день православная церковь почитает память преподобного Григория Декаполита, а также святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, какой праздник 20 ноября, а также о том, у кого сегодня день ангела и что делать нельзя.
Святой Прокл жил в Константинополе в V веке и был учеником Иоанна Златоустого. Благодаря усердию и красноречию юношу рукоположили на диакона, а впоследствии на пресвитера.
После того, как Иоанна изгнали из Константинополя, Прокла рукоположили во епископы города Кизик. Однако святой не нашел общий язык с местными еретиками, вернулся проповедовать в Константинополь.
После смерти Патриарха Сиссиния, этот пост получил святой. Прокл руководил Церковью около 12 лет, получив уважение от всех прихожан. Святой умер в преклонном возрасте, а его мощи до сих пор хранятся в Константинополе.
Григорий Декаполит родился в Иранополисе в конце VIII века. Юноша быстро покинул отчий дом ради прославления Господа.
Позже парень приехал в Константинополь, где ревностно призывал к чествованию икон. К Святому присоединились святой Иосиф Песнеписец и святой Иоанн.
Григорий отправил Иосифа сообщить Папе об удивительном терпении христиан в борьбе с иконоборчеством. Однако Иосифа заключили в тюрьму, а к тому времени, как он вышел на свободу, святого Григория уже не было в живых.
Кроме этого, сегодня - Предпраздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. В этот день в церквях читают молитвы, посвященные происшествию.
Чтобы не попасть в передрягу 20 ноября, сегодня нельзя:
Кроме этого, в этот день нельзя ссориться с родителями и близкими.
20 ноября, по новому стилю, день ангела у людей со следующими именами: Николай, Анатолий, Григорий, Арсен, Василий, Иван, Владимир, Макар, Александр, Анна, Алексей, Татьяна.
К тому же по старому стилю сегодня отмечают именины: Богдан, Михаил, Валерий, Василий, Иван, Георгий, Григорий, Константин, Кирилл, Александр, Евгений, Максим, Сергей, Николай, Павел, Елизавета, Алексей.
20 ноября в разных странах отмечают следующие значимые события:
Недавно мы писали о том, что нельзя есть во время Рождественского поста.
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При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.