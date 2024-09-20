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Яке свято сьогодні: прикмети і важливі заборони 20 вересня

Церковне свято 20 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 20 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Євстратія та пам'ять святих мучеників Михаїла і Теодора за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Євстратій, який жив у III-IV століттях, був римським воїном і язичником. Однак після зустрічі з християнами його погляди змінилися, і він вирішив прийняти християнську віру. Євстратій відмовився приносити жертви язичницьким богам, через що його заарештували, жорстоко катували і стратили.

Існує кілька версій його страти: одні кажуть, що він загинув від меча, інші - що був скинутий зі скелі.

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Михаїл був римським воїном, який жив у III-IV століттях. Спочатку він, як і багато інших, дотримувався язичницьких вірувань. Однак після зустрічі з християнськими мучениками його серце наповнилося вірою, і він прийняв християнство. За відмову поклонятися язичницьким богам Михаїла заарештували, катували і врешті стратили, але навіть під час найжорстокіших тортур він залишився вірним своїй вірі.

Теодор, сучасник Михаїла, також був воїном, відомим своєю відвагою і рішучістю. Як і Михаїл, він зазнав переслідувань через те, що відмовився зректися Христа. Попри жорстокі випробування, він залишився непохитним у своїй вірі. Обидва святі є прикладом мужності та відданості в боротьбі за віру.

Що не можна робити сьогодні, 20 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися чи лихословити
  • Грубо поводитися з дітьми
  • Брати чи давати гроші в борг.

Також не рекомендується дарувати або приймати подарунки цього дня, оскільки це може стати причиною погіршення стосунків з тією людиною. Крім того, не варто нарікати на долю чи сумувати, адже вважається, що сказане в цей день повернеться у подвійному розмірі.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Шишки на хвойних розкриті - до потепління
  • Якщо шишки закриті - до похолодання
  • Шишки ростуть високо - зима прийде пізно
  • Птахи летять  високо у небі - до мокрої, холодної осені
  • Східний вітер - насувається гроза
  • Південний вітер - до великого врожаю озимих
  • Північний вітер - скоро похолоднішає
  • Хмари темного кольору - скоро піде дощ
  • З берези і клена ще не опало листя - до суворої зими.

З цього дня селяни починали збирати врожай цибулі з городів. Лушпиння не спалювали, оскільки це вважалося поганою прикметою, що могла накликати біду. Традиційно на обід готували страви з цибулею, адже вірили, що вони сприяють зміцненню здоров'я та добробуту на цілий рік.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Всесвітній день смаженого рису
  • День влаштування спонтанних чаювань
  • День рекрутера.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте, чому темніє хрестик.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Вікіпедія.

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