Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 20 липня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Ілля народився в Тесві, на території сучасної Йорданії, приблизно в IX столітті до нашої ери. Ім'я Ілля означає "Мій Бог - Ягве" і добре відображає його глибоку релігійну відданість.

Протягом свого життя пророк рішуче виступав проти ідолопоклонства і корумпованих царів, які віддаляли народ від Бога. Він оголосив царю Ахаву про трирічну посуху як покарання за відступництво. Під час цієї посухи Ілля перебував у вдови в Сарепті Сидонській, де йому через дива вдалося збільшити запаси їжі і воскресити її померлого сина.

Найвідоміший епізод з життя Іллі — це його протистояння 450 пророкам Ваала на горі Кармель. Ілля показав силу Бога, коли вогонь з неба спалив його жертву, тоді як пророки Ваала не змогли викликати свого бога.

Після цього Ілля втік від помсти Єзавелі до гори Хорив, де отримав особливе одкровення від Бога. Він також виступив проти царя Ахава і його дружини Єзавелі за несправедливе захоплення виноградника Набота, передбачивши їхню загибель. Пізніше Ілля обрав Єлисея своїм наступником, передавши йому свій пророчий одяг.

Згідно з біблійним описом, Ілля не помер звичайною смертю. Натомість він був вознесений на небо у вогняній колісниці, що символізує його безсмертя та особливий зв'язок з Богом.

Святий пророк Ілля (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 20 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися чи лихословити

Працювати на городі та в полі

Відмовляти нужденним у допомозі

Вживати алкогольні напої.

Також не рекомендується купатися цього дня, адже вважається, що у водоймах з'являється нечисть, яка може затягнути людину на дно.

Народні прикмети і традиції цього дня

Спека - осінь буде сухою

Багато комах - до гарного дня без опадів

Яка погода після обіду - такою буде осінь

Чутно грім - дощ піде пізніше

Злива цього дня - наступного року будуть пожежі.

У старі часи цей день був присвячений Перуну, богу грому і блискавки. Наприкінці липня часто йдуть зливи і грози. Вода після таких дощів вважалася лікувальною, і нею вмивалися для зцілення від різних хвороб.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Сергій, Олексій, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Тихон, Петро, Опанас, Федір.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: