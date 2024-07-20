Какой праздник сегодня: приметы и запреты 20 июля

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Илия родился в Тесве, на территории современной Иордании, примерно в IX веке до нашей эры. Имя Илия означает "Мой Бог - Ягве" и хорошо отражает его глубокую религиозную преданность.

В течение своей жизни пророк решительно выступал против идолопоклонства и коррумпированных царей, отдалявших народ от Бога. Он объявил царю Ахаву о трехлетней засухе как наказании за отступничество. Во время этой засухи Илья находился у вдовы в Сарепте Сидонской, где ему из-за чудес удалось увеличить запасы пищи и воскресить ее умершего сына.

Самый известный эпизод из жизни Илии - это его противостояние 450 пророкам Ваала на горе Кармель. Илия показал силу Бога, когда огонь с неба сжег его жертву, тогда как пророки Ваала не смогли вызвать своего бога.

После этого Илия убежал от мести Иезавели до горы Хорив, где получил особое откровение от Бога. Он также выступил против царя Ахава и его жены Иезавели за несправедливый захват виноградника Набота, предусмотрев их гибель. Позже Илия избрал Елисея своим преемником, передав ему свою пророческую одежду.

Согласно библейскому описанию, Илья не умер обычной смертью. Он был вознесен на небо в огненной колеснице, что символизирует его бессмертие и особую связь с Богом.

Святой пророк Илия (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 20 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться или злословить

Работать на огороде и в поле

Отказывать нуждающимся в помощи

Употреблять алкогольные напитки.

Также не рекомендуется купаться в этот день, ведь считается, что в водоемах появляется нечисть, которая может затащить человека на дно.

Народные приметы и традиции этого дня

Жара - осень будет сухой

Много насекомых - к хорошему дню без осадков

Какая погода после обеда - такой будет осень

Слышно гром - дождь пойдет позже

Ливень в этот день - в следующем году будут пожары.

В прежние времена этот день был посвящен Перуну, богу грома и молнии. В конце июля часто идут ливни и грозы. Вода после таких дождей считалась лечебной, и ею умывались для исцеления от разных болезней.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Сергей, Алексей, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Тихон, Петр, Афанасий, Федор.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: