Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 18 жовтня
Сьогодні, 18 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола і євангеліста Луки за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Святий Лука, ймовірно, походив із язичницької родини й прийняв християнство в Антіохії. Там він познайомився з апостолом Павлом і супроводжував його у місіонерських подорожах, а також залишився з ним у римській в’язниці. Павло часто згадував Луку як вірного супутника і лікаря.
Лука написав своє Євангеліє для язичників, акцентуючи на милосерді та порятунку. Він зібрав свідчення очевидців життя Христа, щоб передати події максимально точно. Після смерті Павла Лука продовжив проповідувати у різних регіонах, і його Євангеліє стало важливим текстом для християн, особливо тих, хто прийшов з язичницьких народів.
Євангеліст Лука (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 18 жовтня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Лихословити, наговорювати
- Сваритися і пліткувати
- Займати гроші в борг
- Куштувати гострі страви
- Хвалитися досягненнями.
Також не рекомендується підіймати незнайомі речі з землі, адже таким чином ви можете забрати на себе чужі біди. Одруженим не варто сваритися, оскільки вважається, що сьогоднішні конфлікти можуть затягнутися на цілий рік і навіть призвести до розриву стосунків.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Безвітряна погода - скоро похолоднішає
- Зранку йде сніг - зима буде теплою
- Місяць яскраво світиться - до ясної погоди
- Хмарне небо - очікуйте на дощі
- Прокинулися комахи у домі - до м’якої зими
- На деревах багато птахів - насувається негода.
Раніше наші предки молилися в цей день про захист від пожеж у домі. Також святого можна було попросити про щастя в родині, добробут і достаток. Прийнято було йти на риболовлю, але всю рибу продавали, а отримані гроші використовували для купівлі свічок, які ставили в храмі.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день краватки
- Міжнародний день шампанського
- Всесвітній день студента
- Всесвітній день менопаузи
- Всесвітній день жіночого щастя
- Всесвітній день цукерок.
Раніше з'явилася інформація, коли Собор архистратига Михаїла у 2024 році та що не можна робити у цей день.
Також дізнайтеся, які церковні свята у жовтні 2024.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.