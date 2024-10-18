Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 18 жовтня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Лука, ймовірно, походив із язичницької родини й прийняв християнство в Антіохії. Там він познайомився з апостолом Павлом і супроводжував його у місіонерських подорожах, а також залишився з ним у римській в’язниці. Павло часто згадував Луку як вірного супутника і лікаря.

Лука написав своє Євангеліє для язичників, акцентуючи на милосерді та порятунку. Він зібрав свідчення очевидців життя Христа, щоб передати події максимально точно. Після смерті Павла Лука продовжив проповідувати у різних регіонах, і його Євангеліє стало важливим текстом для християн, особливо тих, хто прийшов з язичницьких народів.

Євангеліст Лука (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 18 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити, наговорювати

Сваритися і пліткувати

Займати гроші в борг

Куштувати гострі страви

Хвалитися досягненнями.

Також не рекомендується підіймати незнайомі речі з землі, адже таким чином ви можете забрати на себе чужі біди. Одруженим не варто сваритися, оскільки вважається, що сьогоднішні конфлікти можуть затягнутися на цілий рік і навіть призвести до розриву стосунків.

Народні прикмети і традиції цього дня

Безвітряна погода - скоро похолоднішає

Зранку йде сніг - зима буде теплою

Місяць яскраво світиться - до ясної погоди

Хмарне небо - очікуйте на дощі

Прокинулися комахи у домі - до м’якої зими

На деревах багато птахів - насувається негода.

Раніше наші предки молилися в цей день про захист від пожеж у домі. Також святого можна було попросити про щастя в родині, добробут і достаток. Прийнято було йти на риболовлю, але всю рибу продавали, а отримані гроші використовували для купівлі свічок, які ставили в храмі.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: