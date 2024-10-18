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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 18 октября

Пятница 18 октября 2024 06:00
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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 18 октября Какой церковный праздник 18 октября 2024 года по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 18 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола и евангелиста Луки по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Лука, вероятно, происходил из языческой семьи и принял христианство в Антиохии. Там он познакомился с апостолом Павлом и сопровождал его в миссионерских путешествиях, а также остался с ним в римской тюрьме. Павел часто упоминал Луку как верного спутника и врача.

Лука написал свое Евангелие для язычников, акцентируя на милосердии и спасении. Он собрал свидетельство очевидцев жизни Христа, чтобы передать события максимально точно. После смерти Павла Лука продолжил проповедовать в разных регионах, и его Евангелие стало важным текстом для христиан, особенно пришедших из языческих народов.

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 18 октября

Евангелист Лука (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 18 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить, наговаривать
  • Ссориться и сплетничать
  • Занимать деньги взаймы
  • Попробовать острые блюда
  • Хвастаться достижениями.

Также не рекомендуется поднимать незнакомые вещи с земли, так что вы можете забрать на себя чужие беды. Женатым парам не стоит ссориться, поскольку считается, что сегодняшние конфликты могут затянуться на целый год и даже привести к разрыву отношений.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Безветренная погода - скоро похолодает
  • Утром идет снег - зима будет теплой
  • Луна ярко светится - к ясной погоде
  • Облачное небо - ждите дождей
  • Проснулись насекомые в доме - к мягкой зиме
  • На деревьях много птиц - надвигается ненастье.

Наши предки молились в этот день о защите от пожаров в доме. Также святого можно было попросить о счастье в семье, благополучии и достатке. Принято было идти на рыбалку, но всю рыбу продавали, а вырученные деньги использовали для покупки свечей, которые ставили в храме.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день галстука
  • Международный день шампанского
  • Всемирный день студента
  • Всемирный день менопаузы
  • Всемирный день женского счастья
  • Всемирный день конфет.

Ранее появилась информация, когда Собор архистратига Михаила в 2024 году и что нельзя делать в этот день.

Также узнайте, какие церковные праздники в октябре 2024 года.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовест", Sogodni Svyato.

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