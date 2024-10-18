Какой праздник сегодня: приметы и запреты 18 октября

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Лука, вероятно, происходил из языческой семьи и принял христианство в Антиохии. Там он познакомился с апостолом Павлом и сопровождал его в миссионерских путешествиях, а также остался с ним в римской тюрьме. Павел часто упоминал Луку как верного спутника и врача.

Лука написал свое Евангелие для язычников, акцентируя на милосердии и спасении. Он собрал свидетельство очевидцев жизни Христа, чтобы передать события максимально точно. После смерти Павла Лука продолжил проповедовать в разных регионах, и его Евангелие стало важным текстом для христиан, особенно пришедших из языческих народов.

Евангелист Лука (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 18 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить, наговаривать

Ссориться и сплетничать

Занимать деньги взаймы

Попробовать острые блюда

Хвастаться достижениями.

Также не рекомендуется поднимать незнакомые вещи с земли, так что вы можете забрать на себя чужие беды. Женатым парам не стоит ссориться, поскольку считается, что сегодняшние конфликты могут затянуться на целый год и даже привести к разрыву отношений.

Народные приметы и традиции этого дня

Безветренная погода - скоро похолодает

Утром идет снег - зима будет теплой

Луна ярко светится - к ясной погоде

Облачное небо - ждите дождей

Проснулись насекомые в доме - к мягкой зиме

На деревьях много птиц - надвигается ненастье.

Наши предки молились в этот день о защите от пожаров в доме. Также святого можно было попросить о счастье в семье, благополучии и достатке. Принято было идти на рыбалку, но всю рыбу продавали, а вырученные деньги использовали для покупки свечей, которые ставили в храме.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: