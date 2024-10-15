Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 15 жовтня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

VII Вселенський Собор, що відбувся 787 року в Нікеї (сучасна Туреччина), вирішував суперечки щодо іконопочитання та затвердив право на шанування ікон, що стало важливим для православного богослужіння і зміцнення віри. На соборі виступили впливові діячі, зокрема, святий Феодор Студит, патріарх Герман і патріарх Костянтин, які підтримували іконопочитання.

Собор не лише утвердив роль ікон у християнському житті, але й ухвалив канони, що стосувалися загальних питань віри та церковного устрою, вплинувши на розвиток церковної традиції.

Священномученик Лукіан Печерський, пресвітер (зображення: Вікіпедія)

Святий Лукіан, який жив у IV столітті, відзначався непохитною вірою та відданістю Христу, попри гоніння, які переслідували християн. Як священник у Антіохії, він активно проповідував і допомагав нужденним, чим привернув увагу язичників і зазнав переслідувань.

За церковними переказами, його схопили і піддали тортурам, але він залишався вірним своїм переконанням до кінця. Його мученицька смерть стала символом вірності Христу, надихаючи багатьох християн на стійкість у вірі. Спадщина святого Лукіана й досі живе в серцях вірян.

Що не можна робити сьогодні, 15 жовтня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Вживати алкоголь та масну їжу

Виходити на двір увечері

Займатися прибиранням і ремонтом

Заплітати косу чи стригти волосся.

Народні прикмети і традиції цього дня

На світанку хмарно - до різкого похолодання

Літають комахи - ще довго буде тепло

Навколо місяця коло - скоро буде мороз

Увесь день ясне небо - до гарної погоди

Зранку на траві іній - скоро заморозки.

Наші пращури вірили, що в цей день на поверхню виходить різноманітна нечисть, яка може заважати людям, особливо жінкам, у їхніх справах. Щоб захиститися від неї, було заведено звертатися до святих з молитвами.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Семен, Ян.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: