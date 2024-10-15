Какой праздник сегодня: приметы и запреты 15 октября

Какой сегодня праздник в церковном календаре

VII Вселенский Собор, состоявшийся в 787 году в Никее (современная Турция), решал споры по поводу иконопочитания и утвердил право на почитание икон, что стало важным для православного богослужения и укрепления веры. На соборе выступили влиятельные деятели, в частности, святой Феодор Студит, патриарх Герман и патриарх Константин, поддерживавшие иконопочитание.

Собор не только утвердил роль икон в христианской жизни, но и принял каноны, касающиеся общих вопросов веры и церковного устройства, повлиявших на развитие церковной традиции.

Священномученик Лукиан Печерский, пресвитер (изображение: Википедия)

Святой Лукиан, живший в IV веке, отличался непоколебимой верой и преданностью Христу, несмотря на гонения, преследовавшие христиан. Как священник в Антиохии, он активно проповедовал и помогал нуждающимся, чем привлек внимание язычников и подвергся преследованиям.

По церковным преданиям, его схватили и подвергли пыткам, но он оставался верен своим убеждениям до конца. Его мученическая смерть стала символом верности Христу, вдохновляя многих христиан на стойкость в вере. Наследие святого Лукиана до сих пор живет в сердцах верующих.

Что нельзя делать сегодня, 15 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Употреблять алкоголь и жирную пищу

Выходить во двор вечером

Заниматься уборкой и ремонтом

Заплетать косу или стричь волосы.

Народные приметы и традиции этого дня

На рассвете облачно - к резкому похолоданию

Летают насекомые - еще долго будет тепло

Вокруг месяца круг - скоро будет мороз

Весь день ясное небо - к хорошей погоде

Утром на траве иней - скоро заморозки.

Наши предки приметили, что в этот день на поверхность выходит разнообразная нечисть, которая может мешать людям, особенно женщинам, в их делах. Чтобы защититься от нее, было принято обращаться к святым с молитвами.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Семен, Ян.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: