Какой праздник сегодня: приметы и запреты 15 октября

Сегодня, 15 октября, свято - православные украинцы чтят память Святых Отцов VII Вселенского Собора и память святого преподобномученика Лукияна по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
VII Вселенский Собор, состоявшийся в 787 году в Никее (современная Турция), решал споры по поводу иконопочитания и утвердил право на почитание икон, что стало важным для православного богослужения и укрепления веры. На соборе выступили влиятельные деятели, в частности, святой Феодор Студит, патриарх Герман и патриарх Константин, поддерживавшие иконопочитание.
Собор не только утвердил роль икон в христианской жизни, но и принял каноны, касающиеся общих вопросов веры и церковного устройства, повлиявших на развитие церковной традиции.
Священномученик Лукиан Печерский, пресвитер (изображение: Википедия)
Святой Лукиан, живший в IV веке, отличался непоколебимой верой и преданностью Христу, несмотря на гонения, преследовавшие христиан. Как священник в Антиохии, он активно проповедовал и помогал нуждающимся, чем привлек внимание язычников и подвергся преследованиям.
По церковным преданиям, его схватили и подвергли пыткам, но он оставался верен своим убеждениям до конца. Его мученическая смерть стала символом верности Христу, вдохновляя многих христиан на стойкость в вере. Наследие святого Лукиана до сих пор живет в сердцах верующих.
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Наши предки приметили, что в этот день на поверхность выходит разнообразная нечисть, которая может мешать людям, особенно женщинам, в их делах. Чтобы защититься от нее, было принято обращаться к святым с молитвами.
Сегодня именины празднуют: Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Семен, Ян.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.