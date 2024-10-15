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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 15 октября

Какой церковный праздник 15 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 15 октября, свято - православные украинцы чтят память Святых Отцов VII Вселенского Собора и память святого преподобномученика Лукияна по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

VII Вселенский Собор, состоявшийся в 787 году в Никее (современная Турция), решал споры по поводу иконопочитания и утвердил право на почитание икон, что стало важным для православного богослужения и укрепления веры. На соборе выступили влиятельные деятели, в частности, святой Феодор Студит, патриарх Герман и патриарх Константин, поддерживавшие иконопочитание.

Собор не только утвердил роль икон в христианской жизни, но и принял каноны, касающиеся общих вопросов веры и церковного устройства, повлиявших на развитие церковной традиции.

Священномученик Лукиан Печерский, пресвитер (изображение: Википедия)

Святой Лукиан, живший в IV веке, отличался непоколебимой верой и преданностью Христу, несмотря на гонения, преследовавшие христиан. Как священник в Антиохии, он активно проповедовал и помогал нуждающимся, чем привлек внимание язычников и подвергся преследованиям.

По церковным преданиям, его схватили и подвергли пыткам, но он оставался верен своим убеждениям до конца. Его мученическая смерть стала символом верности Христу, вдохновляя многих христиан на стойкость в вере. Наследие святого Лукиана до сих пор живет в сердцах верующих.

Что нельзя делать сегодня, 15 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить и ссориться
  • Употреблять алкоголь и жирную пищу
  • Выходить во двор вечером
  • Заниматься уборкой и ремонтом
  • Заплетать косу или стричь волосы.

Народные приметы и традиции этого дня

  • На рассвете облачно - к резкому похолоданию
  • Летают насекомые - еще долго будет тепло
  • Вокруг месяца круг - скоро будет мороз
  • Весь день ясное небо - к хорошей погоде
  • Утром на траве иней - скоро заморозки.

Наши предки приметили, что в этот день на поверхность выходит разнообразная нечисть, которая может мешать людям, особенно женщинам, в их делах. Чтобы защититься от нее, было принято обращаться к святым с молитвами.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Семен, Ян.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день белого тростника
  • Международный день сельских женщин
  • Всемирный день мытья рук
  • День уборки осенних листьев
  • День здоровья груди
  • День синдрома дубликации хромосомы.

Ранее мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила 2024 - что можно и что нельзя делать, а также традиции праздника.

Также узнайте, в какие дни следует менять постельное белье, чтобы привлечь удачу и счастье в вашу жизнь.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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