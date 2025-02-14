Яке церковне свято 14 лютого: що не можна робити сьогодні, прикмети і традиції

Історія церковного свята

Святий рівноапостольний Кирило народився у 827 році в родині солунського воєначальника. З дитинства Кирило любив читати книги та відрізнявся аскетичним способом життя.

Коли хлопчику виповнилося 14 років, він вирушив на навчання до Константинополя, де познайомився з майбутнім імператором Візантії Михайлом III. Кирило легко опанував різноманітні науки - математику, філософію, логіку та словесність, вивчив багато мов.

Відмовившись від шлюбу, святий присвятив життя науковій діяльності та духовності, обравши шлях бібліотекаря у соборі Святої Софії. Крім цього, Кирило викладав філософію у Магнавсрькому університеті.

Разом зі своїм братом Мефодієм Кирило знайшов мощі священномученика Климента під час відвідування арабів у 851 році. Перебуваючи у хозарів у 861 році, Кирило охрестив близько 200 людей.

Також Кирило разом з Мефодієм відвідали слов'ян, витлумачивши Святі книги. Кирилу приписують і створення слов'янської абетки. Святий помер в Римі 14 лютого 869 року, в тому столітті був канонізований.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні сильний мороз - літо буде спекотним.

Яка погода на Кирила - таким буде серпень.

14 лютого погода сонячна - до тривалих морозів, але теплого літа

Що сьогодні не можна робити

Згідно з давніми уявленнями, щоб не зазнати невдачі, сьогодні не можна робити наступного:

стригти нігті або волосся

зловтішатися або ображати когось

сваритися з близькими

вихвалятися

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 14 лютого день ангела відзначають: Георгій, Михайло, Кирило, Костянтин.

До того ж за старим календарем сьогодні іменини святкують власники таких імен: Микола, Василь, Петро, Тимофій, Семен.