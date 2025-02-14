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Какой церковный праздник 14 февраля: что нельзя делать сегодня, приметы и традиции

Какой праздник 14 февраля в церковном календаре (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В пятницу 14 февраля по новому календарю церковь чтит равноапостольного Кирилла, учителя славянского. По старому календарю 14 февраля - Предпразднство Сретения и день памяти мученика Трифона, преподобного Петра и Вендимиана.

О том, какой праздник сегодня 14 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Святой равноапостольный Кирилл родился в 827 году в семье солунского военачальника. С детства Кирилл любил читать книги и отличался аскетическим образом жизни.

Когда мальчику исполнилось 14 лет, он отправился на учебу в Константинополь, где познакомился с будущим императором Византии Михаилом III. Кирилл легко овладел различными науками - математикой, философией, логикой и словесностью, выучил много языков.

Отказавшись от брака, святой посвятил жизнь научной деятельности и духовности, избрав путь библиотекаря в соборе Святой Софии. Кроме этого, Кирилл преподавал философию в Магнавсрьком университете.

Вместе со своим братом Мефодием Кирилл нашел мощи священномученика Климента во время посещения арабов в 851 году. Находясь у хазар в 861 году, Кирилл крестил около 200 человек.

Также Кирилл вместе с Мефодием посетили славян, истолковав Святые книги. Кириллу приписывают и создание славянской азбуки. Святой умер в Риме 14 февраля 869 года, в том веке был канонизирован.

Главные приметы этого дня

  • Если сегодня сильный мороз - лето будет жарким.
  • Какая погода на Кирилла - таким будет август.
  • 14 февраля погода солнечная - к длительным морозам, но теплому лету

Что сегодня нельзя делать

Согласно древним представлениям, чтобы не потерпеть неудачу, сегодня нельзя делать следующего:

  • стричь ногти или волосы
  • злорадствовать или оскорблять кого-то
  • ссориться с близкими
  • хвастаться

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 14 февраля день ангела отмечают: Георгий, Михаил, Кирилл, Кирилл, Константин.

К тому же по старому календарю сегодня именины празднуют обладатели таких имен: Николай, Василий, Петр, Тимофей, Семен.

Кстати, ранее мы писали о том, когда будет Благовещение в 2025 году и какие его главные традиции.

А также рассказывали, какие праздники будут в феврале 2025 года по новому календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.

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