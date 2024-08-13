Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 13 серпня

Сьогодні, 13 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Максима Ісповідника за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Максим Сповідник народився в Константинополі близько 580 року, здобув різнобічну освіту і став секретарем імператора Іраклія. Незадоволений придворним життям, він прийняв чернечий постриг у Хрисопольській обителі, де здобув повагу братії та став ігуменом.
Пізніше переїхав до Георгіївського монастиря в Кизику, де почав писати свої перші твори. Під час вторгнення варварів у Константинополь у 626 році, він переїхав на острів Крит, потім на Кіпр і зрештою відправився до Карфагену. Там Максим познайомився з преподобним Софронієм і вони почали разом боронити християнство від єретиків.
За ці дії святих почали переслідувати. Коли імператором став Констант II, святого Максима засудили як державного злочинця й у 655 році заслали до Фракії, а в 662 році – на Кавказ, де він і помер.
Преподобний Максим залишив значну богословську спадщину, в своїх працях тлумачив важкі місця зі Святого Письма і викладав православне вчення про Божественну сутність.
Максим Ісповідник (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Натомість сьогодні рекомендують починати підготовку до зими: діставати теплі речі та ховати літні, які вже не знадобляться. Так само слід навести порядок в сезонних інструментах.
Цього дня люди також просять прощення і відпускають образи. Вважається, що якщо цього не зробити, до кінця життя буде мучити відчуття провини.
Народні звичаї кажуть, що не можна сьогодні спати на двох подушках, адже тоді ви ризикуєте провести все життя на самоті.
Тортури над преподобним Максимом, мініатюра (зображення: Вікіпедія)
Сьогодні іменини святкують: Іван, Костянтин, Максим, Микола, Олексій, Василь, Тихон, Яків, Оксана, Євдокія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.