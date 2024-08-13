Какой праздник сегодня: приметы и запреты 13 августа

Сегодня, 13 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного Максима Исповедника по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года, получил разностороннее образование и стал секретарем императора Ираклия. Недовольный придворной жизнью, он принял монашеский постриг в Хрисопольской обители, где получил уважение братии и стал игуменом.
Позже переехал в Георгиевский монастырь в Кизике, где начал писать свои первые произведения. Во время вторжения варваров в Константинополь в 626 году он переехал на остров Крит, затем на Кипр и в конце концов отправился в Карфаген. Там Максим познакомился с преподобным Софронием, и они начали вместе защищать христианство от еретиков.
За эти деяния святых начали преследовать. Когда императором стал Констант II, святой Максим был осужден как государственный преступник и в 655 году сослан во Фракию, а в 662 году - на Кавказ, где он и умер.
Преподобный Максим оставил значительное богословское наследие, в своих трудах толковал трудные места из Священного Писания и преподавал православное учение о Божественной сущности.
Максим Исповедник (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Зато сегодня рекомендуют начинать подготовку к зиме: доставать теплые вещи и прятать летние, что уже не понадобятся. Также следует навести порядок в сезонных инструментах.
В этот день люди также просят прощения и отпускают обиды. Считается, что если этого не сделать, к концу жизни будет мучить чувство вины.
Народные обычаи говорят, что нельзя сегодня спать на двух подушках, ведь тогда вы рискуете провести всю жизнь в одиночестве.
Пытки над преподобным Максимом, миниатюра (изображение: Википедия)
Сегодня именины празднуют: Иван, Константин, Максим, Николай, Алексей, Василий, Тихон, Яков, Оксана, Евдокия.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.