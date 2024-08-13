Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 13 серпня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Максим Сповідник народився в Константинополі близько 580 року, здобув різнобічну освіту і став секретарем імператора Іраклія. Незадоволений придворним життям, він прийняв чернечий постриг у Хрисопольській обителі, де здобув повагу братії та став ігуменом.

Пізніше переїхав до Георгіївського монастиря в Кизику, де почав писати свої перші твори. Під час вторгнення варварів у Константинополь у 626 році, він переїхав на острів Крит, потім на Кіпр і зрештою відправився до Карфагену. Там Максим познайомився з преподобним Софронієм і вони почали разом боронити християнство від єретиків.

За ці дії святих почали переслідувати. Коли імператором став Констант II, святого Максима засудили як державного злочинця й у 655 році заслали до Фракії, а в 662 році – на Кавказ, де він і помер.

Преподобний Максим залишив значну богословську спадщину, в своїх працях тлумачив важкі місця зі Святого Письма і викладав православне вчення про Божественну сутність.

Максим Ісповідник (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 13 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Влаштовувати вечірки

Займатися важкою працею

Плакати і сумувати

Сваритися з рідними

Ходити босоніж по росі.

Натомість сьогодні рекомендують починати підготовку до зими: діставати теплі речі та ховати літні, які вже не знадобляться. Так само слід навести порядок в сезонних інструментах.

Цього дня люди також просять прощення і відпускають образи. Вважається, що якщо цього не зробити, до кінця життя буде мучити відчуття провини.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку густий туман - до гарного врожаю грибів

Безвітряна погода - буде тепло

Місяць виблискує червоним - до опадів

Кільця навколо місяця - погода скоро поміняється

Сильний вітер - у вересні часто йтимуть дощі

Почалася злива - взимку чекайте багато снігу.

Народні звичаї кажуть, що не можна сьогодні спати на двох подушках, адже тоді ви ризикуєте провести все життя на самоті.

Тортури над преподобним Максимом, мініатюра (зображення: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Костянтин, Максим, Микола, Олексій, Василь, Тихон, Яків, Оксана, Євдокія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: