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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 13 серпня

Вівторок 13 серпня 2024 06:00
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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 13 серпня Церковне свято 13 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 13 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Максима Ісповідника за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Максим Сповідник народився в Константинополі близько 580 року, здобув різнобічну освіту і став секретарем імператора Іраклія. Незадоволений придворним життям, він прийняв чернечий постриг у Хрисопольській обителі, де здобув повагу братії та став ігуменом.

Пізніше переїхав до Георгіївського монастиря в Кизику, де почав писати свої перші твори. Під час вторгнення варварів у Константинополь у 626 році, він переїхав на острів Крит, потім на Кіпр і зрештою відправився до Карфагену. Там Максим познайомився з преподобним Софронієм і вони почали разом боронити християнство від єретиків.

За ці дії святих почали переслідувати. Коли імператором став Констант II, святого Максима засудили як державного злочинця й у 655 році заслали до Фракії, а в 662 році – на Кавказ, де він і помер.

Преподобний Максим залишив значну богословську спадщину, в своїх працях тлумачив важкі місця зі Святого Письма і викладав православне вчення про Божественну сутність.

Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 13 серпня

Максим Ісповідник (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 13 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Влаштовувати вечірки
  • Займатися важкою працею
  • Плакати і сумувати
  • Сваритися з рідними
  • Ходити босоніж по росі.

Натомість сьогодні рекомендують починати підготовку до зими: діставати теплі речі та ховати літні, які вже не знадобляться. Так само слід навести порядок в сезонних інструментах.

Цього дня люди також просять прощення і відпускають образи. Вважається, що якщо цього не зробити, до кінця життя буде мучити відчуття провини.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Зранку густий туман - до гарного врожаю грибів
  • Безвітряна погода - буде тепло
  • Місяць виблискує червоним - до опадів
  • Кільця навколо місяця - погода скоро поміняється
  • Сильний вітер - у вересні часто йтимуть дощі
  • Почалася злива - взимку чекайте багато снігу.

Народні звичаї кажуть, що не можна сьогодні спати на двох подушках, адже тоді ви ризикуєте провести все життя на самоті.

Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 13 серпня

Тортури над преподобним Максимом, мініатюра (зображення: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Костянтин, Максим, Микола, Олексій, Василь, Тихон, Яків, Оксана, Євдокія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день шульги
  • День шумливих черепашок.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте як молитися за упокій коханої кішки або собаки і чи не гріх це.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.

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