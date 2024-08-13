Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 13 серпня
Сьогодні, 13 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Максима Ісповідника за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Максим Сповідник народився в Константинополі близько 580 року, здобув різнобічну освіту і став секретарем імператора Іраклія. Незадоволений придворним життям, він прийняв чернечий постриг у Хрисопольській обителі, де здобув повагу братії та став ігуменом.
Пізніше переїхав до Георгіївського монастиря в Кизику, де почав писати свої перші твори. Під час вторгнення варварів у Константинополь у 626 році, він переїхав на острів Крит, потім на Кіпр і зрештою відправився до Карфагену. Там Максим познайомився з преподобним Софронієм і вони почали разом боронити християнство від єретиків.
За ці дії святих почали переслідувати. Коли імператором став Констант II, святого Максима засудили як державного злочинця й у 655 році заслали до Фракії, а в 662 році – на Кавказ, де він і помер.
Преподобний Максим залишив значну богословську спадщину, в своїх працях тлумачив важкі місця зі Святого Письма і викладав православне вчення про Божественну сутність.
Максим Ісповідник (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 13 серпня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Влаштовувати вечірки
- Займатися важкою працею
- Плакати і сумувати
- Сваритися з рідними
- Ходити босоніж по росі.
Натомість сьогодні рекомендують починати підготовку до зими: діставати теплі речі та ховати літні, які вже не знадобляться. Так само слід навести порядок в сезонних інструментах.
Цього дня люди також просять прощення і відпускають образи. Вважається, що якщо цього не зробити, до кінця життя буде мучити відчуття провини.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Зранку густий туман - до гарного врожаю грибів
- Безвітряна погода - буде тепло
- Місяць виблискує червоним - до опадів
- Кільця навколо місяця - погода скоро поміняється
- Сильний вітер - у вересні часто йтимуть дощі
- Почалася злива - взимку чекайте багато снігу.
Народні звичаї кажуть, що не можна сьогодні спати на двох подушках, адже тоді ви ризикуєте провести все життя на самоті.
Тортури над преподобним Максимом, мініатюра (зображення: Вікіпедія)
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Іван, Костянтин, Максим, Микола, Олексій, Василь, Тихон, Яків, Оксана, Євдокія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день шульги
- День шумливих черепашок.
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.