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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 13 августа

Вторник 13 августа 2024 06:00
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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 13 августа Церковный праздник 13 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 13 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного Максима Исповедника по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года, получил разностороннее образование и стал секретарем императора Ираклия. Недовольный придворной жизнью, он принял монашеский постриг в Хрисопольской обители, где получил уважение братии и стал игуменом.

Позже переехал в Георгиевский монастырь в Кизике, где начал писать свои первые произведения. Во время вторжения варваров в Константинополь в 626 году он переехал на остров Крит, затем на Кипр и в конце концов отправился в Карфаген. Там Максим познакомился с преподобным Софронием, и они начали вместе защищать христианство от еретиков.

За эти деяния святых начали преследовать. Когда императором стал Констант II, святой Максим был осужден как государственный преступник и в 655 году сослан во Фракию, а в 662 году - на Кавказ, где он и умер.

Преподобный Максим оставил значительное богословское наследие, в своих трудах толковал трудные места из Священного Писания и преподавал православное учение о Божественной сущности.

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 13 августа

Максим Исповедник (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 13 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Устраивать вечеринки
  • Заниматься тяжелым трудом
  • Плакать и скучать
  • Ссориться с родными
  • Ходить босиком по росе.

Зато сегодня рекомендуют начинать подготовку к зиме: доставать теплые вещи и прятать летние, что уже не понадобятся. Также следует навести порядок в сезонных инструментах.

В этот день люди также просят прощения и отпускают обиды. Считается, что если этого не сделать, к концу жизни будет мучить чувство вины.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром густой туман - к хорошему урожаю грибов
  • Безветренная погода - будет тепло
  • Луна сверкает красным - к осадкам
  • Кольца вокруг луны - погода скоро поменяется
  • Сильный ветер - в сентябре часто будут дожди
  • Начался ливень - зимой ждите много снега.

Народные обычаи говорят, что нельзя сегодня спать на двух подушках, ведь тогда вы рискуете провести всю жизнь в одиночестве.

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 13 августа

Пытки над преподобным Максимом, миниатюра (изображение: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Константин, Максим, Николай, Алексей, Василий, Тихон, Яков, Оксана, Евдокия.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день левшей
  • День шумных раковин.

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.

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