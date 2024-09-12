Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 12 вересня

Сьогодні, 12 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Автонома за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Автоном був видатним єпископом III століття, відомим своєю невтомною місіонерською діяльністю на території Римської імперії, особливо в Греції.
Його проповідницька діяльність охоплювала багато міст, зокрема Фессалоніки, де він активно поширював християнське вчення. Відзначався великою рішучістю та відданістю, Автоном активно зміцнював християнську громаду.
Під час правління імператора Діоклетіана, Автонома заарештували та жорстоко катували. Попри величезні страждання, він залишився непохитним у своїй вірі. Його стійкість і героїзм під час мученицької смерті стали яскравим прикладом незламної віри.
Сьогодні святий Автоном залишається символом духовної сили та відданості. Його життя і мученицька смерть служать натхненням для вірян, нагадуючи про те, як віра здатна витримати найжорстокіші випробування.
Життя і страждання священномученика Автонома (зображення: pravoslavya.sumy.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
За старими повір’ями, на варто йти до лісу цього дня, оскільки сьогодні змії починають готуватися до сплячки і можуть ставати агресивними. Також заборонено завдавати зміям будь-якої шкоди.
Здавна українці вірили, що 12 вересня - вдалий день для риболовлі. Вважають, що улов буде дуже щедрим, тому це чудова можливість насолодитися риболовлею.
Також, за старими традиціями, треба збирати горобину з другого врожаю. Окрім цього, сьогодні сприятливий день для укладення шлюбів, оскільки закінчується збір врожаю.
Сьогодні іменини святкують: Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Християнський портал "Кіріос", Вікіпедія.