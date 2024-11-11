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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 11 листопада

Яке свято 11 листопада (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Сьогодні, 11 листопада, починається 21 тиждень після П'ятдесятниці. Православна церква цього дня вшановує пам'ять преподобного Теодора Студита.

Про важливі заборони та історію свята 11 листопада розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Теодор народився в 759 році в Константинополі. Батьками майбутнього проповідника були збирач податків Фотін і Феоктіста, завдяки яким парубок здобув хорошу освіту.

Попри те, що Теодор був сином придворного службовця, преподобний відмовився від державної служби через те, що правитель підтримував ідеї іконоборців. 

З цієї ж причини відмовився від служби батько Теодора - разом з матір'ю він роздав майно нужденним та прийняв чернецтво після розлучення. В той час Теодор, який майстерно захищав шанування ікон, став настоятелем монастиря, збудованим його дядьком Платоні.

За стійкість релігійних переконань та засудження беззаконня імператора, в 796 році Теодора кинули до в'язниці. Але за правління Святої Ірини Теодора звільнили та назначили керівником Студійського монастиря, для якого преподобний написав устав.

Втім, за часів правління імператорів-язичників Никифора I і Лева Вірменина Теодор постраждав за свою віру, був засуджений до ув'язнення та став вільним лише за імператора Михаїла II.

Преподобний оселився в Херсонесі та помер в монастирі Святого Трифона, 11 листопада 826 року. Мощі Теодора зберігаються в Студійській обителі.

Головні заборони 11 листопада

Щоб не накликати негаразди, 11 листопада не слід: 

  • підіймати щось з землі, особливо на перехрестях чи дорогах 
  • сваритися, лихословите чи брехати
  • пліткувати або вести пусті балачки 
  • лишати малу дитину одну 
  • проводити день серед незнайомців 

Сьогодні, 11 листопада, варто провести день з родиною - тоді вона буде міцною та дружною.

Народні прикмети на цей день

  • Якщо на Теодора іде дощ чи сніг, 21 листопада буде тепло 
  • Якщо сьогодні хмари висять низько - згодом стане холодніше 
  • Якщо 11 листопада видно багато яскравих зірок - в наступному році буде багато грибів 
  • На Теодора світить сонце, але холодно - зима буде морозною

Також пращури вірили, що, якщо цього дня стригти овець, слід покласти в ножиці шматок овечої вовни - це задобрить духів.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем сьогодні день ангела відзначають люди з такими іменами: Євген, Антон, Віктор, Федір, Стефанія, Максим, Степан.

До того ж за старим стилем іменини святкують: Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Микола, Віктор, Марія, Анастасія, Павло, Іван, Кирило, Агата, Леонід.

Яке сьогодні свято у світі

11 листопада у світі відзначається:

  • День молодшого читача. Подія присвячена дітям, які починають вчитися читати та знайомляться з літературою. 
  • Міжнародний тиждень науки та миру. Подія запроваджена ООН та починається з понеділка 11 листопада. Цей день полягає в поширенні інформації про підтримку безпеки завдяки розвитку науки та технічному прогресу.
  • День пам'яті загиблих у Першій світовій війні. Це важлива дата для вшанування мільйонів людей, які загинули з 1914 по 1918 рік.
  • Всесвітній день оригамі. Свято присвячене японському мистецтву складання різноманітних фігур з паперу. 
  • Міжнародний день енергозбереження. Події створили, щоб привернути увагу до важливості раціонального використання енергії та боротьби зі змінами клімату.

Нещодавно ми писали про те, які свята і вихідні будуть в листопаді.

Крім цього, розповідали, коли будуть День святого Миколая, Різдво та Водохреще.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.

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