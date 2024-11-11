Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 11 листопада

Історія церковного свята

Теодор народився в 759 році в Константинополі. Батьками майбутнього проповідника були збирач податків Фотін і Феоктіста, завдяки яким парубок здобув хорошу освіту.

Попри те, що Теодор був сином придворного службовця, преподобний відмовився від державної служби через те, що правитель підтримував ідеї іконоборців.

З цієї ж причини відмовився від служби батько Теодора - разом з матір'ю він роздав майно нужденним та прийняв чернецтво після розлучення. В той час Теодор, який майстерно захищав шанування ікон, став настоятелем монастиря, збудованим його дядьком Платоні.

За стійкість релігійних переконань та засудження беззаконня імператора, в 796 році Теодора кинули до в'язниці. Але за правління Святої Ірини Теодора звільнили та назначили керівником Студійського монастиря, для якого преподобний написав устав.

Втім, за часів правління імператорів-язичників Никифора I і Лева Вірменина Теодор постраждав за свою віру, був засуджений до ув'язнення та став вільним лише за імператора Михаїла II.

Преподобний оселився в Херсонесі та помер в монастирі Святого Трифона, 11 листопада 826 року. Мощі Теодора зберігаються в Студійській обителі.

Головні заборони 11 листопада

Щоб не накликати негаразди, 11 листопада не слід:

підіймати щось з землі, особливо на перехрестях чи дорогах

сваритися, лихословите чи брехати

пліткувати або вести пусті балачки

лишати малу дитину одну

проводити день серед незнайомців

Сьогодні, 11 листопада, варто провести день з родиною - тоді вона буде міцною та дружною.

Народні прикмети на цей день

Якщо на Теодора іде дощ чи сніг, 21 листопада буде тепло

Якщо сьогодні хмари висять низько - згодом стане холодніше

Якщо 11 листопада видно багато яскравих зірок - в наступному році буде багато грибів

На Теодора світить сонце, але холодно - зима буде морозною

Також пращури вірили, що, якщо цього дня стригти овець, слід покласти в ножиці шматок овечої вовни - це задобрить духів.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем сьогодні день ангела відзначають люди з такими іменами: Євген, Антон, Віктор, Федір, Стефанія, Максим, Степан.

До того ж за старим стилем іменини святкують: Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Микола, Віктор, Марія, Анастасія, Павло, Іван, Кирило, Агата, Леонід.

Яке сьогодні свято у світі

11 листопада у світі відзначається: