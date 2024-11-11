Какой праздник сегодня: приметы и запреты 11 ноября

Сегодня, 11 ноября, начинается 21 неделя после Пятидесятницы. Православная церковь в этот день почитает память преподобного Теодора Студита.
О важных запретах и истории праздника 11 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Теодор родился в 759 году в Константинополе. Родителями будущего проповедника были сборщик налогов Фотин и Феоктиста, благодаря которым парень получил хорошее образование.
Несмотря на то, что Теодор был сыном придворного служащего, преподобный отказался от государственной службы из-за того, что правитель поддерживал идеи иконоборцев.
По этой же причине отказался от службы отец Теодора - вместе с матерью он раздал имущество нуждающимся и принял монашество после развода. В то время Теодор, мастерски защищавший почитание икон, стал настоятелем монастыря, построенным его дядей Платони.
За стойкость религиозных убеждений и осуждение беззакония императора, в 796 году Теодора бросили в тюрьму. Но во время правления Святой Ирины Теодора освободили и назначили руководителем Студийского монастыря, для которого преподобный написал устав.
Впрочем, во времена правления императоров-язычников Никифора I и Льва Армянина Теодор пострадал за свою веру, был приговорен к заключению и стал свободным только при императоре Михаиле II.
Преподобный поселился в Херсонесе и скончался в монастыре Святого Трифона, 11 ноября 826 года. Мощи Теодора хранятся в Студийской обители.
Чтобы не навлечь невзгоды, 11 ноября не следует:
Сегодня, 11 ноября, стоит провести день с семьей - тогда она будет крепкой и дружной.
Также предки верили, что, если в этот день стричь овец, следует положить в ножницы кусок овечьей шерсти - это задобрит духов.
По новому стилю сегодня день ангела отмечают люди с такими именами: Евгений, Антон, Виктор, Федор, Стефания, Максим, Степан.
К тому же по старому стилю именины празднуют: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Николай, Виктор, Мария, Анастасия, Павел, Иван, Кирилл, Агата, Леонид.
11 ноября в мире отмечается:
Недавно мы писали о том, какие праздники и выходные будут в ноябре.
Кроме этого, рассказывали, когда будут День святого Николая, Рождество и Крещение.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.