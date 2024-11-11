Какой праздник сегодня: приметы и запреты 11 ноября

История церковного праздника

Теодор родился в 759 году в Константинополе. Родителями будущего проповедника были сборщик налогов Фотин и Феоктиста, благодаря которым парень получил хорошее образование.

Несмотря на то, что Теодор был сыном придворного служащего, преподобный отказался от государственной службы из-за того, что правитель поддерживал идеи иконоборцев.

По этой же причине отказался от службы отец Теодора - вместе с матерью он раздал имущество нуждающимся и принял монашество после развода. В то время Теодор, мастерски защищавший почитание икон, стал настоятелем монастыря, построенным его дядей Платони.

За стойкость религиозных убеждений и осуждение беззакония императора, в 796 году Теодора бросили в тюрьму. Но во время правления Святой Ирины Теодора освободили и назначили руководителем Студийского монастыря, для которого преподобный написал устав.

Впрочем, во времена правления императоров-язычников Никифора I и Льва Армянина Теодор пострадал за свою веру, был приговорен к заключению и стал свободным только при императоре Михаиле II.

Преподобный поселился в Херсонесе и скончался в монастыре Святого Трифона, 11 ноября 826 года. Мощи Теодора хранятся в Студийской обители.

Главные запреты 11 ноября

Чтобы не навлечь невзгоды, 11 ноября не следует:

поднимать что-то с земли, особенно на перекрестках или дорогах

ссориться, злословите или лгать

сплетничать или вести пустые разговоры

оставлять маленького ребенка одного

проводить день среди незнакомцев

Сегодня, 11 ноября, стоит провести день с семьей - тогда она будет крепкой и дружной.

Народные приметы на этот день

Если на Теодора идёт дождь или снег, 21 ноября будет тепло

Если сегодня облака висят низко - скоро станет холоднее

Если 11 ноября видно много ярких звезд - в следующем году будет много грибов

На Теодора светит солнце, но холодно - зима будет морозной

Также предки верили, что, если в этот день стричь овец, следует положить в ножницы кусок овечьей шерсти - это задобрит духов.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю сегодня день ангела отмечают люди с такими именами: Евгений, Антон, Виктор, Федор, Стефания, Максим, Степан.

К тому же по старому стилю именины празднуют: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Николай, Виктор, Мария, Анастасия, Павел, Иван, Кирилл, Агата, Леонид.

Какой сегодня праздник в мире

11 ноября в мире отмечается: