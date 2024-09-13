Яке свято сьогодні: чому не можна спати на двох подушках, прикмети 13 вересня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Корнилій був римським сотником у Кесарії Палестинській і цікавився юдейською вірою, хоча сам був язичником. Як описується у книзі Діянь Апостолів, він був праведною людиною, що молилася та допомагала бідним. Під час молитви Корнилій побачив ангела, який сказав йому знайти апостола Петра в Йоппі (сучасний Яффо).

Одночасно Петро отримав видіння, що показало йому, що язичників можна приймати у християнську віру. Слідувавши божественним вказівкам, Петро прийшов до Корнилія і розповів йому про Ісуса Христа. Після цього Корнилій і всі його родичі були охрещені Святим Духом.

Ця подія була важлива для християнства, бо Корнилій став першим язичником, якого охрестили без дотримання юдейських законів. Це допомогло поширити християнську віру серед інших народів.

Петро хрестить сотника Корнилія (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 13 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лаятись і лихословити

Відмовляти нужденним у допомозі

Прибирати у домі чи на дворі.

Крім того, не рекомендується спати на двох подушках, щоб не втратити удачу в коханні та на роботі.

Є повір’я, що якщо в цей день приготувати страви з гострої редьки для коханої людини, це може призвести до розставання. Також вважається, що сьогодні невдалий день для укладання шлюбу.

Народні прикмети і традиції цього дня

Місяць червоного кольору - чекайте на вітряну погоду

Напрям вітру змінився - слід очікувати на опади

Пішов дощ - більше дощів до кінця року не буде

Птахи вже відлетіли в теплі краї - зима буде ранньою.

У народі цей день називають "Осінній Великдень". Таку назву він отримав через богослужіння у великодньому стилі, якими сьогодні відзначають оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Валеріан, Ілля, Микола, Олександр, Леонтій, Петро.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: