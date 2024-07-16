Яке свято сьогодні: чому не можна купатися у відкритих водоймах, прикмети 16 липня

Сьогодні, 16 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Атеногена та 10 його учнів за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Атеноген жив в III столітті, був єпископом у місті Севастії (Мала Азія). Він та його 10 учнів постраждали за віру христову під час гоніння правителя Діокледіана.

Атеноген активно проповідував Євангеліє та навертав багато язичників до істинної віри. Був справжнім духовним наставником для своїх парафіян, вчивши їх мужності та відданості Богу. Його учні також стали відданими проповідниками і підтримували єпископа у всіх аспектах служіння.

Коли почалися гоніння на християн, святого Атеногена та його учнів було схоплено за наказом тодішнього імператора Діоклетіана. Їм було запропоновано зректися своєї віри та принести жертву язичницьким богам, але єпископ зі своїми вірними послідовниками твердо відмовилися, за що були піддані жорстоким тортурам.

Атеноген з учнями витримали всі страждання та жорстокі тортури, якими їх схиляли до зречення, але мужньо пройшли всі випробування, молячись істинному Богу.

Після тривалих тортур, які ні до чого не привели, їх усіх стратили. Це відбулося 16 липня 296 року. Всі вони, Атеноген і його 10 учнів, вважаються священномучениками, оскільки віддали своє життя за віру, не відступивши навіть перед самими жорстокими покараннями.

Існує легенда, що перед своєю смертю святий мученик Атеноген наказав своїм учням залишатися вірними Богу та молитися за прощення.

Свщмч. Антиноген і десять його учнів (фото: ies.ucu.edu.ua)

Що не можна робити сьогодні, 16 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися та конфліктувати з близькими

Ходити до лісу та на поле

Рубати дрова і полювати.

Також не рекомендується купатися у відкритих водоймах, хай то озеро чи річка. Наші пращури вірили, що в цей день на полювання виходить нечиста сила, яка може затягнути людину під воду та втопити.

Сьогоднішній день також вважається сприятливим для спілкування з родиною і близькими.

Народні прикмети і традиції цього дня

Чисте небо вранці - птахи скоро відлетять у теплі краї

Стелиться густий туман - буде великий врожай грибів

Роса лежить довше, аніж зазвичай - насувається спека

У небі літають яструби - до посухи.

Вважається, що після 16 липня спека починає поступово спадати, а ночі стають прохолоднішими.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Павло, Петро, Іван, Федір, Яків, Юлія, Валентина.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: