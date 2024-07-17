Яке свято сьогодні: чому не можна ходити з розпущеним волоссям, прикмети 17 липня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свята Марина (Маргарита) народилася в місті Антіохія Пісідійська (сучасна Туреччина) в родині язичницького жерця на ім'я Едесіус. Після смерті матері, батько віддав її на виховання в село.

У віці 12 років Марина дізналася про християнство і прийняла нову віру, вирішивши присвятити своє життя Христу. Через 3 роки правитель Олімврій запропонував їй одружитися з ним за умови, що вона зречеться своєї віри. Марина відмовилася, заявивши, що вона є нареченою Христовою.

Після відмови Олімврій наказав піддати дівчину жорстоким катуванням. Вона витримувала всі тортури, залишаючись вірною своїй вірі. За легендами, Марину кинули до в'язниці, де перед нею з'явився диявол у вигляді дракона, але вона перемогла його хрестом і молитвою. Після цього ангел зцілив її рани.

Свята Марина прийняла мученицьку смерть близько 304 року через відсічення голови.

Марина Антиохійська (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 17 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Виходити на вулицю під час дощу

Свататися або вінчатися

Давати в борг гроші

Робити подарунки, пов’язані з вогнем.

Також дівчатам не рекомендується ходити з розпущеним волоссям, адже за старими повір’ями, там може сховатися нечиста сила.

Народні прикмети і традиції цього дня

Яка погода сьогодні - таким буде вересень

Блискавка вранці - до багатого врожаю горіхів

Чайки сидять на воді - скоро буде сонячно

Чутно грім - очікується дощова осінь і морозна зима

Спека цього дня - до суворої зими.

Вважається, чим більше старих і непотрібних речей ви віддасте нужденним цього дня, тим кращою буде атмосфера у вашій сім’ї та домі. Також це сприятливий день для домашніх справ.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Леонід, Маргарита, Марина, Вероніка.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: