Яке свято сьогодні: чому не можна ходити з розпущеним волоссям, прикмети 17 липня

Сьогодні, 17 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої великомучениці Марини (Маргарити) за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Свята Марина (Маргарита) народилася в місті Антіохія Пісідійська (сучасна Туреччина) в родині язичницького жерця на ім'я Едесіус. Після смерті матері, батько віддав її на виховання в село.
У віці 12 років Марина дізналася про християнство і прийняла нову віру, вирішивши присвятити своє життя Христу. Через 3 роки правитель Олімврій запропонував їй одружитися з ним за умови, що вона зречеться своєї віри. Марина відмовилася, заявивши, що вона є нареченою Христовою.
Після відмови Олімврій наказав піддати дівчину жорстоким катуванням. Вона витримувала всі тортури, залишаючись вірною своїй вірі. За легендами, Марину кинули до в'язниці, де перед нею з'явився диявол у вигляді дракона, але вона перемогла його хрестом і молитвою. Після цього ангел зцілив її рани.
Свята Марина прийняла мученицьку смерть близько 304 року через відсічення голови.
Марина Антиохійська (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також дівчатам не рекомендується ходити з розпущеним волоссям, адже за старими повір’ями, там може сховатися нечиста сила.
Вважається, чим більше старих і непотрібних речей ви віддасте нужденним цього дня, тим кращою буде атмосфера у вашій сім’ї та домі. Також це сприятливий день для домашніх справ.
Сьогодні іменини святкують: Леонід, Маргарита, Марина, Вероніка.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.