Какой праздник сегодня: почему нельзя ходить с распущенными волосами, приметы 17 июля

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Марина (Маргарита) родилась в городе Антиохия Писидийская (современная Турция) в семье языческого жреца по имени Эдессиус. После смерти матери отец отдал ее на воспитание в деревню.

В возрасте 12 лет Марина узнала о христианстве и приняла новую веру, решив посвятить свою жизнь Христу. Через 3 года правитель Олимврий предложил ей жениться на нем при условии, что она отречется от своей веры. Марина отказалась, заявив, что она невеста Христовая.

После отказа Олимврий приказал подвергнуть девушку жестоким пыткам. Она выдерживала все пытки, оставаясь верной своей вере. По легендам, Марину бросили в тюрьму, где перед ней предстал дьявол в виде дракона, но она победила его крестом и молитвой. После этого ангел исцелил ее раны.

Святая Марина приняла мученическую смерть около 304 года через отсечение головы.

Марина Антиохийская (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 17 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Выходить на улицу во время дождя

Свататься или венчаться

Давать взаймы деньги

Делать подарки, связанные с огнем.

Также девушкам не рекомендуется ходить с распущенными волосами, ведь за старыми поверьями, там может скрыться нечистая сила.

Народные приметы и традиции этого дня

Какая погода сегодня - таким будет сентябрь

Молния утром - до богатого урожая орехов

Чайки сидят на воде - скоро будет солнечно

Слышен гром - ожидается дождливая осень и морозная зима

Жара этого дня - к суровой зиме.

Считается, чем больше старых и ненужных вещей вы отдадите нуждающимся в этот день, тем лучше будет атмосфера в вашей семье и доме. Это также благоприятный день для домашних дел.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Леонид, Маргарита, Марина, Вероника.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: