Какой праздник сегодня: почему нельзя ходить с распущенными волосами, приметы 17 июля

Сегодня, 17 июля, праздник - православные украинцы чтят память святой великомученицы Марины (Маргариты) по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святая Марина (Маргарита) родилась в городе Антиохия Писидийская (современная Турция) в семье языческого жреца по имени Эдессиус. После смерти матери отец отдал ее на воспитание в деревню.
В возрасте 12 лет Марина узнала о христианстве и приняла новую веру, решив посвятить свою жизнь Христу. Через 3 года правитель Олимврий предложил ей жениться на нем при условии, что она отречется от своей веры. Марина отказалась, заявив, что она невеста Христовая.
После отказа Олимврий приказал подвергнуть девушку жестоким пыткам. Она выдерживала все пытки, оставаясь верной своей вере. По легендам, Марину бросили в тюрьму, где перед ней предстал дьявол в виде дракона, но она победила его крестом и молитвой. После этого ангел исцелил ее раны.
Святая Марина приняла мученическую смерть около 304 года через отсечение головы.
Марина Антиохийская (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также девушкам не рекомендуется ходить с распущенными волосами, ведь за старыми поверьями, там может скрыться нечистая сила.
Считается, чем больше старых и ненужных вещей вы отдадите нуждающимся в этот день, тем лучше будет атмосфера в вашей семье и доме. Это также благоприятный день для домашних дел.
Сегодня именины празднуют: Леонид, Маргарита, Марина, Вероника.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.