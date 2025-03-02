Яке свято сьогодні, 2 березня: головні заборони, народні прикмети і у кого День ангела

2 березня православна церква вшановує пам'ять священномученика Феодота за новим церковним календарем. Також сьогодні Прощена неділя, останній день Масниці і переддень Великого посту. До кінця року залишається 304 дні.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні заборони цього дня, цікаві народні прикмети, а також імена тих, хто святкує День ангела.
Святий Феодот був єпископом у Кіринеї (Кіпр) у часи жорстоких гонінь на християн за імператора Лікінія. Незважаючи на імператорські укази, він відкрито проповідував християнську віру та навертав язичників до Христа. Коли Феодот дізнався, що його хочуть схопити за віру, він сам з'явився до воїнів.
Святого піддали жорстоким тортурам та ув'язненню. Через п'ять днів йому знову запропонували відмовитися від Христа, але він залишився непохитним. Тоді мученика поклали на розпечені залізні решітки, катували вогнем, забивали цвяхи в руки та ноги і змушували ходити, спостерігаючи за його муками. Стійкість та віра Феодота вразили багатьох, і люди почали навертатися до християнства.
З приходом до влади імператора Костянтина християнам дарували свободу віросповідання. Феодот повернувся до рідного міста, де ще два роки служив єпископом, після чого мирно помер.
У народі 2 березня отримало назву Вітронос. Вважалося, що в цей день легко застудитися, тому без особливої потреби намагалися не виходити з дому.
Також 2 березня - сприятливий день для посіву на розсаду насіння помідорів, перцю, ранньої капусти різних видів для майбутнього гарного врожаю.
Ось ще кілька народних прикмет сьогоднішнього дня:
Іменини 2 березня відзначають: Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Микола, Сава, Федот.
Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
Ідея започаткування такого дня належить ЮНІСЕФ. Організація запропонувала відзначати Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення з 1994 року. Мета - привернути увагу суспільства, мовників та виробників контенту до потреб дітей у якісних та корисних теле- та радіопрограмах. Дата святкування - перша неділя березня - була обрана для того, щоб мовники мали можливість присвятити дітям цілий вихідний день.
Відтоді, щороку, мовники по всьому світу долучаються до ініціативи, транслюючи спеціальні дитячі програми, освітній контент та розважальні шоу, орієнтовані на дитячу аудиторію.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.