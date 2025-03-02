Какой праздник сегодня, 2 марта: главные запреты, народные приметы и у кого День ангела

2 марта православная церковь чтит память священномученика Феодота по новому церковному календарю. Также сегодня Прощеное воскресенье, последний день Масленицы и канун Великого поста. До конца года остается 304 дня до конца года.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах этого дня, интересных народных приметах, а также именах тех, кто празднует День ангела.
Святой Феодот был епископом в Киринее (Кипр) во времена жестоких гонений на христиан при императоре Ликинии. Несмотря на императорские указы, он открыто проповедовал христианскую веру и обращал язычников ко Христу. Когда Феодот узнал, что его хотят схватить за веру, он сам явился к воинам.
Святого подвергли жестоким пыткам и заключению в тюрьму. Через пять дней ему снова предложили отказаться от Христа, но он остался непреклонным. Тогда мученика положили на раскаленные железные решетки, пытали огнем, забивали гвозди в руки и ноги и заставляли ходить, наблюдая за его мучениями. Стойкость и вера Феодота поразили многих, и люди начали обращаться в христианство.
С приходом к власти императора Константина христианам даровали свободу вероисповедания. Феодот вернулся в родной город, где еще два года служил епископом, после чего мирно скончался.
В народе 2 марта получило название Ветронос. Считалось, что в этот день легко простудиться, поэтому без особой надобности старались не выходить из дома.
Также 2 марта - благоприятный день для посева на рассаду семян помидоров, перца, ранней капусты разных видов для будущего хорошего урожая.
Вот еще несколько народных примет сегодняшнего дня:
Именины 2 марта отмечают: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот, Федот.
Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
Идея учреждения такого дня принадлежит ЮНИСЕФ. Организация предложила отмечать Всемирный день детского телевидения и радиовещания с 1994 года. Цель - привлечь внимание общества, вещателей и производителей контента к потребностям детей в качественных и полезных теле- и радиопрограммах. Дата празднования - первое воскресенье марта - была выбрана для того, чтобы вещатели имели возможность посвятить детям целый выходной день.
С тех пор, ежегодно, вещатели по всему миру присоединяются к инициативе, транслируя специальные детские программы, образовательный контент и развлекательные шоу, ориентированные на детскую аудиторию.
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При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.