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Какой праздник сегодня, 2 марта: главные запреты, народные приметы и у кого День ангела

Что категорически нельзя делать, древние приметы и имена именинников 2 марта (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Дмитрий Войналович

2 марта православная церковь чтит память священномученика Феодота по новому церковному календарю. Также сегодня Прощеное воскресенье, последний день Масленицы и канун Великого поста. До конца года остается 304 дня до конца года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах этого дня, интересных народных приметах, а также именах тех, кто празднует День ангела.

В честь кого сегодня церковный праздник

Святой Феодот был епископом в Киринее (Кипр) во времена жестоких гонений на христиан при императоре Ликинии. Несмотря на императорские указы, он открыто проповедовал христианскую веру и обращал язычников ко Христу. Когда Феодот узнал, что его хотят схватить за веру, он сам явился к воинам.

Святого подвергли жестоким пыткам и заключению в тюрьму. Через пять дней ему снова предложили отказаться от Христа, но он остался непреклонным. Тогда мученика положили на раскаленные железные решетки, пытали огнем, забивали гвозди в руки и ноги и заставляли ходить, наблюдая за его мучениями. Стойкость и вера Феодота поразили многих, и люди начали обращаться в христианство.

С приходом к власти императора Константина христианам даровали свободу вероисповедания. Феодот вернулся в родной город, где еще два года служил епископом, после чего мирно скончался.

Народные приметы 2 марта

В народе 2 марта получило название Ветронос. Считалось, что в этот день легко простудиться, поэтому без особой надобности старались не выходить из дома.

Также 2 марта - благоприятный день для посева на рассаду семян помидоров, перца, ранней капусты разных видов для будущего хорошего урожая.

Вот еще несколько народных примет сегодняшнего дня:

  • Теплая погода 2 марта предвещает раннюю весну
  • Плохая погода указывает на позднюю весну
  • Какая погода 2 марта, таким будет и лето: теплый день - к теплому и влажному лету, морозный - к холодному, дождь - к дождливому лету
  • Если в полдень много солнца - будет богатый урожай зерновых

Что нельзя делать 2 марта

  • Веселиться и громко праздновать. День считается временем сдержанности и размышлений.
  • Ссориться и скандалить. Негативные эмоции могут принести несчастье.
  • Выполнять тяжелую работу по дому. День лучше посвятить спокойным занятиям.
  • Смотреть на вечернее небо. Падающая звезда считается очень плохим знаком, предвещающим болезни и даже смерть.
  • Покупать новую одежду и латать носки. По народным верованиям, это может "зашить" счастье.
  • Беременным нельзя обнимать чужих детей. Существует поверье, что это может привести к частым болезням собственного ребенка.

День ангела 2 марта

Именины 2 марта отмечают: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот, Федот.

Какой сегодня международный праздник

Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

Идея учреждения такого дня принадлежит ЮНИСЕФ. Организация предложила отмечать Всемирный день детского телевидения и радиовещания с 1994 года. Цель - привлечь внимание общества, вещателей и производителей контента к потребностям детей в качественных и полезных теле- и радиопрограммах. Дата празднования - первое воскресенье марта - была выбрана для того, чтобы вещатели имели возможность посвятить детям целый выходной день.

С тех пор, ежегодно, вещатели по всему миру присоединяются к инициативе, транслируя специальные детские программы, образовательный контент и развлекательные шоу, ориентированные на детскую аудиторию.

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При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

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