Яке свято сьогодні, 2 березня: головні заборони, народні прикмети і у кого День ангела

2 березня православна церква вшановує пам'ять священномученика Феодота за новим церковним календарем. Також сьогодні Прощена неділя, останній день Масниці і переддень Великого посту. До кінця року залишається 304 дні.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні заборони цього дня, цікаві народні прикмети, а також імена тих, хто святкує День ангела.

На честь кого сьогодні церковне свято

Святий Феодот був єпископом у Кіринеї (Кіпр) у часи жорстоких гонінь на християн за імператора Лікінія. Незважаючи на імператорські укази, він відкрито проповідував християнську віру та навертав язичників до Христа. Коли Феодот дізнався, що його хочуть схопити за віру, він сам з'явився до воїнів.

Святого піддали жорстоким тортурам та ув'язненню. Через п'ять днів йому знову запропонували відмовитися від Христа, але він залишився непохитним. Тоді мученика поклали на розпечені залізні решітки, катували вогнем, забивали цвяхи в руки та ноги і змушували ходити, спостерігаючи за його муками. Стійкість та віра Феодота вразили багатьох, і люди почали навертатися до християнства.

З приходом до влади імператора Костянтина християнам дарували свободу віросповідання. Феодот повернувся до рідного міста, де ще два роки служив єпископом, після чого мирно помер.

Народні прикмети 2 березня

У народі 2 березня отримало назву Вітронос. Вважалося, що в цей день легко застудитися, тому без особливої потреби намагалися не виходити з дому.

Також 2 березня - сприятливий день для посіву на розсаду насіння помідорів, перцю, ранньої капусти різних видів для майбутнього гарного врожаю.

Ось ще кілька народних прикмет сьогоднішнього дня:

Тепла погода 2 березня віщує ранню весну

Погана погода вказує на пізню весну

Яка погода 2 березня, таким буде і літо: теплий день - до теплого та вологого літа, морозний - до холодного, дощ - до дощового літа

Якщо опівдні багато сонця - буде багатий урожай зернових

Що не можна робити 2 березня

Веселитися та гучно святкувати. День вважається часом стриманості та роздумів.

День вважається часом стриманості та роздумів. Сваритися та скандалити. Негативні емоції можуть принести нещастя.

Негативні емоції можуть принести нещастя. Виконувати важку роботу по дому. День краще присвятити спокійним заняттям.

День краще присвятити спокійним заняттям. Дивитися на вечірнє небо. Падаюча зірка вважається дуже поганим знаком, що віщує хвороби та навіть смерть.

Падаюча зірка вважається дуже поганим знаком, що віщує хвороби та навіть смерть. Купувати новий одяг та латати шкарпетки. За народними віруваннями, це може "зашити" щастя.

За народними віруваннями, це може "зашити" щастя. Вагітним не можна обіймати чужих дітей. Існує повір'я, що це може призвести до частих хвороб власної дитини.

День ангела 2 березня

Іменини 2 березня відзначають: Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Микола, Сава, Федот.

Яке сьогодні міжнародне свято

Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

Ідея започаткування такого дня належить ЮНІСЕФ. Організація запропонувала відзначати Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення з 1994 року. Мета - привернути увагу суспільства, мовників та виробників контенту до потреб дітей у якісних та корисних теле- та радіопрограмах. Дата святкування - перша неділя березня - була обрана для того, щоб мовники мали можливість присвятити дітям цілий вихідний день.

Відтоді, щороку, мовники по всьому світу долучаються до ініціативи, транслюючи спеціальні дитячі програми, освітній контент та розважальні шоу, орієнтовані на дитячу аудиторію.

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