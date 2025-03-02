Какой праздник сегодня, 2 марта: главные запреты, народные приметы и у кого День ангела

2 марта православная церковь чтит память священномученика Феодота по новому церковному календарю. Также сегодня Прощеное воскресенье, последний день Масленицы и канун Великого поста. До конца года остается 304 дня до конца года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах этого дня, интересных народных приметах, а также именах тех, кто празднует День ангела.

В честь кого сегодня церковный праздник

Святой Феодот был епископом в Киринее (Кипр) во времена жестоких гонений на христиан при императоре Ликинии. Несмотря на императорские указы, он открыто проповедовал христианскую веру и обращал язычников ко Христу. Когда Феодот узнал, что его хотят схватить за веру, он сам явился к воинам.

Святого подвергли жестоким пыткам и заключению в тюрьму. Через пять дней ему снова предложили отказаться от Христа, но он остался непреклонным. Тогда мученика положили на раскаленные железные решетки, пытали огнем, забивали гвозди в руки и ноги и заставляли ходить, наблюдая за его мучениями. Стойкость и вера Феодота поразили многих, и люди начали обращаться в христианство.

С приходом к власти императора Константина христианам даровали свободу вероисповедания. Феодот вернулся в родной город, где еще два года служил епископом, после чего мирно скончался.

Народные приметы 2 марта

В народе 2 марта получило название Ветронос. Считалось, что в этот день легко простудиться, поэтому без особой надобности старались не выходить из дома.

Также 2 марта - благоприятный день для посева на рассаду семян помидоров, перца, ранней капусты разных видов для будущего хорошего урожая.

Вот еще несколько народных примет сегодняшнего дня:

Теплая погода 2 марта предвещает раннюю весну

Плохая погода указывает на позднюю весну

Какая погода 2 марта, таким будет и лето: теплый день - к теплому и влажному лету, морозный - к холодному, дождь - к дождливому лету

Если в полдень много солнца - будет богатый урожай зерновых

Что нельзя делать 2 марта

Веселиться и громко праздновать. День считается временем сдержанности и размышлений.

День считается временем сдержанности и размышлений. Ссориться и скандалить. Негативные эмоции могут принести несчастье.

Негативные эмоции могут принести несчастье. Выполнять тяжелую работу по дому. День лучше посвятить спокойным занятиям.

День лучше посвятить спокойным занятиям. Смотреть на вечернее небо. Падающая звезда считается очень плохим знаком, предвещающим болезни и даже смерть.

Падающая звезда считается очень плохим знаком, предвещающим болезни и даже смерть. Покупать новую одежду и латать носки. По народным верованиям, это может "зашить" счастье.

По народным верованиям, это может "зашить" счастье. Беременным нельзя обнимать чужих детей. Существует поверье, что это может привести к частым болезням собственного ребенка.

День ангела 2 марта

Именины 2 марта отмечают: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот, Федот.

Какой сегодня международный праздник

Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

Идея учреждения такого дня принадлежит ЮНИСЕФ. Организация предложила отмечать Всемирный день детского телевидения и радиовещания с 1994 года. Цель - привлечь внимание общества, вещателей и производителей контента к потребностям детей в качественных и полезных теле- и радиопрограммах. Дата празднования - первое воскресенье марта - была выбрана для того, чтобы вещатели имели возможность посвятить детям целый выходной день.

С тех пор, ежегодно, вещатели по всему миру присоединяются к инициативе, транслируя специальные детские программы, образовательный контент и развлекательные шоу, ориентированные на детскую аудиторию.

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