Яке свято сьогодні, 19 лютого: що не можна робити, прикмети, у кого День ангела

Що треба знати про церковне свято 19 лютого

Святі Архип, Филимон та Апфія були родом із міста Колоси Фригійської області (територія сучасної Туреччини) та жили у часи апостолів. Филимон був багатим та знатним громадянином, який перетворив свій дім на місце для молитви та богослужінь, де збиралися єпископ Архип, також з числа 70-ти апостолів, з вірянами. Апфія була дружиною Филимона, і прославилася своєю благочестивістю та милосердям.

У часи гонінь на християн за імператора Нерона, під час одного з язичницьких свят, натовп розлючених ідолопоклонників ввірвався до християнського храму, де в той час звершувало богослужіння святий Архип. Вони схопили його, а також Филимона та Апфію, які були поруч, та піддали їх жорстоким катуванням, вимагаючи зректися Христа та принести жертву язичницьким богам.

Святі мужньо переносили муки, не зрадивши своєї віри. Розлючений натовп забив святого Архипа камінням. Филимона та Апфію жорстоко побили та закопали в землю по коліна, залишивши їх помирати. Проте, за Божим Провидінням, під час землетрусу, що стався тієї ж ночі, нечестивців завалило руїнами, а святі Филимон та Апфія отримали звільнення та відійшли до Господа мирно.

Що не можна робити 19 лютого, у Архипів день

Друга половина дня 19 лютого вважається менш сприятливою для важкої роботи, краще присвятити час відпочинку чи спокійним справам.

Сьогодні також не можна прибирати в домі. Згідно з повір’ями, разом зі сміттям можна вимести щастя.

Не варто розповідати про свої плани. Наші предки вважали, що розказане цього дня може не здійснитися.

А ще сьогодні не слід робити великі покупки, бо витрачені в цей день гроші не принесуть користі.

Традиції і прикмети 19 лютого

Після обіду, як вже зазначалося, важка робота не віталася. Тому ввечері наші предки збиралися вдома, щоб зайнятися спокійними справами (вишивання, в'язання, плетіння) або ж для сімейних посиденьок та розповідей.

У сільській місцевості в цей день часто приділяли увагу домашнім тваринам, особливо коровам та птиці. Вважалося, що у цей період важливо забезпечити їх добрим кормом та доглядом, щоб вони були здоровими та плодовитими навесні.

Якщо день 19 лютого видавався морозним, це вважалося доброю прикметою для весни та літа. Вірили, що мороз "запечатує" зиму та сприяє гарному врожаю.

Сніг у цей день міг тлумачитися по-різному, залежно від його інтенсивності. Невеликий сніг - ознака вологої весни, сприятливої для посівів. Сильний снігопад - до затяжної зими.

Якщо ніч на 19 лютого була зоряною та ясною, це вважалося доброю прикметою для врожаю ягід та грибів.

А от туман у цей день пов'язували з можливими хворобами худоби.

У кого День ангела 19 лютого

День ангела 19 лютого відзначають чоловіки з іменами Максим, Євгеній, Макарій, Ісихій, Архип, Филимон. А також жінки, імена яких Апфія, Досифея, Дар'я і Дорофея.

Привітайте ваших рідних та близьких, що носять ці імена, теплими словами і щирими побажаннями.

Які ще свята і знакові дати 19 лютого

Сьогодні відзначаються також День Державного Герба України і Міжнародний день захисту морських ссавців.

День Державного Герба України

Саме цього дня, у 1992 році, було ухвалено Постанову Верховної Ради "Про Державний Герб України".

Саме свято встановлено на честь вшанування одного з трьох офіційних символів нашої держави - Тризуба, який є втіленням багатовікової історії українського народу, його прагнення до свободи та незалежності.

Міжнародний день захисту морських ссавців (Всесвітній день китів)

19 лютого 1986 року почав діяти мораторій на китовий промисел, запроваджений Міжнародною китобійною комісією (IWC). Основна мета цього дня - підвищити обізнаність людства про важливість захисту морських ссавців, зокрема китів, дельфінів, тюленів, моржів та інших видів.

19 лютого 2025 року - 1092-й день війни в Україні.