Какой праздник сегодня, 19 февраля: что нельзя делать, приметы, у кого День ангела

19 февраля 2025 года православные украинцы чтят память святых апостолов от 70-ти - мучеников Архипа, Филимона и равноапостольной Апфии. Также украинцы отмечают День Государственного Герба. До конца года остается 315 дней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сегодня еще знаменательные даты, у кого День ангела, а также какие приметы и запреты 19 февраля существуют.
Святые Архип, Филимон и Апфия были родом из города Колоссы Фригийской области (территория современной Турции) и жили во времена апостолов. Филимон был богатым и знатным гражданином, который превратил свой дом в место для молитвы и богослужений, где собирались епископ Архип, также из числа 70-ти апостолов, с верующими. Апфия была женой Филимона, и прославилась своим благочестием и милосердием.
Во времена гонений на христиан при императоре Нероне, во время одного из языческих праздников, толпа разъяренных идолопоклонников ворвалась в христианский храм, где в то время совершал богослужение святой Архип. Они схватили его, а также Филимона и Апфию, которые были рядом, и подвергли их жестоким пыткам, требуя отречься от Христа и принести жертву языческим богам.
Святые мужественно переносили мучения, не изменив своей вере. Разъяренная толпа забила святого Архипа камнями. Филимона и Апфию жестоко избили и закопали в землю по колена, оставив их умирать. Однако, по Божьему Провидению, во время землетрясения, произошедшего той же ночью, нечестивцев завалило руинами, а святые Филимон и Апфия получили освобождение и отошли к Господу мирно.
Вторая половина дня 19 февраля считается менее благоприятной для тяжелой работы, лучше посвятить время отдыху или спокойным делам.
Сегодня также нельзя убирать в доме. Согласно поверьям, вместе с мусором можно вымести счастье.
Не стоит рассказывать о своих планах. Наши предки считали, что рассказанное в этот день может не осуществиться.
А еще сегодня не следует делать крупные покупки, потому что потраченные в этот день деньги не принесут пользы.
После обеда, как уже отмечалось, тяжелая работа не приветствовалась. Поэтому вечером наши предки собирались дома, чтобы заняться спокойными делами (вышивание, вязание, плетение) или же для семейных посиделок и рассказов.
В сельской местности в этот день часто уделяли внимание домашним животным, особенно коровам и птице. Считалось, что в этот период важно обеспечить их хорошим кормом и уходом, чтобы они были здоровыми и плодовитыми весной.
Если день 19 февраля выдавался морозным, это считалось хорошей приметой для весны и лета. Верили, что мороз "запечатывает" зиму и способствует хорошему урожаю.
Снег в этот день мог толковаться по-разному, в зависимости от его интенсивности. Небольшой снег - признак влажной весны, благоприятной для посевов. Сильный снегопад - к затяжной зиме.
Если ночь на 19 февраля была звездной и ясной, это считалось хорошей приметой для урожая ягод и грибов.
А вот туман в этот день связывали с возможными болезнями скота.
День ангела 19 февраля отмечают мужчины с именами Максим, Евгений, Макарий, Исихий, Архип, Филимон. А также женщины, имена которых Апфия, Досифея, Дарья и Дорофея.
Поздравьте ваших родных и близких, носящих эти имена, теплыми словами и искренними пожеланиями.
Сегодня отмечаются также День Государственного Герба Украины и Международный день защиты морских млекопитающих.
День Государственного Герба Украины
Именно в этот день, в 1992 году, было принято Постановление Верховной Рады "О Государственном Гербе Украины".
Сам праздник установлен в честь чествования одного из трех официальных символов нашего государства - Тризуба, который является воплощением многовековой истории украинского народа, его стремления к свободе и независимости.
Международный день защиты морских млекопитающих (Всемирный день китов)
19 февраля 1986 года начал действовать мораторий на китовый промысел, введенный Международной китобойной комиссией (IWC). Основная цель этого дня - повысить осведомленность человечества о важности защиты морских млекопитающих, в частности китов, дельфинов, тюленей, моржей и других видов.
19 февраля 2025 года - 1092-й день войны в Украине.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь ПЦУ, Википедия.