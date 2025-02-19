Какой праздник сегодня, 19 февраля: что нельзя делать, приметы, у кого День ангела

Что нужно знать о церковном празднике 19 февраля

Святые Архип, Филимон и Апфия были родом из города Колоссы Фригийской области (территория современной Турции) и жили во времена апостолов. Филимон был богатым и знатным гражданином, который превратил свой дом в место для молитвы и богослужений, где собирались епископ Архип, также из числа 70-ти апостолов, с верующими. Апфия была женой Филимона, и прославилась своим благочестием и милосердием.

Во времена гонений на христиан при императоре Нероне, во время одного из языческих праздников, толпа разъяренных идолопоклонников ворвалась в христианский храм, где в то время совершал богослужение святой Архип. Они схватили его, а также Филимона и Апфию, которые были рядом, и подвергли их жестоким пыткам, требуя отречься от Христа и принести жертву языческим богам.

Святые мужественно переносили мучения, не изменив своей вере. Разъяренная толпа забила святого Архипа камнями. Филимона и Апфию жестоко избили и закопали в землю по колена, оставив их умирать. Однако, по Божьему Провидению, во время землетрясения, произошедшего той же ночью, нечестивцев завалило руинами, а святые Филимон и Апфия получили освобождение и отошли к Господу мирно.

Что нельзя делать 19 февраля, в Архипов день

Вторая половина дня 19 февраля считается менее благоприятной для тяжелой работы, лучше посвятить время отдыху или спокойным делам.

Сегодня также нельзя убирать в доме. Согласно поверьям, вместе с мусором можно вымести счастье.

Не стоит рассказывать о своих планах. Наши предки считали, что рассказанное в этот день может не осуществиться.

А еще сегодня не следует делать крупные покупки, потому что потраченные в этот день деньги не принесут пользы.

Традиции и приметы 19 февраля

После обеда, как уже отмечалось, тяжелая работа не приветствовалась. Поэтому вечером наши предки собирались дома, чтобы заняться спокойными делами (вышивание, вязание, плетение) или же для семейных посиделок и рассказов.

В сельской местности в этот день часто уделяли внимание домашним животным, особенно коровам и птице. Считалось, что в этот период важно обеспечить их хорошим кормом и уходом, чтобы они были здоровыми и плодовитыми весной.

Если день 19 февраля выдавался морозным, это считалось хорошей приметой для весны и лета. Верили, что мороз "запечатывает" зиму и способствует хорошему урожаю.

Снег в этот день мог толковаться по-разному, в зависимости от его интенсивности. Небольшой снег - признак влажной весны, благоприятной для посевов. Сильный снегопад - к затяжной зиме.

Если ночь на 19 февраля была звездной и ясной, это считалось хорошей приметой для урожая ягод и грибов.

А вот туман в этот день связывали с возможными болезнями скота.

У кого День ангела 19 февраля

День ангела 19 февраля отмечают мужчины с именами Максим, Евгений, Макарий, Исихий, Архип, Филимон. А также женщины, имена которых Апфия, Досифея, Дарья и Дорофея.

Поздравьте ваших родных и близких, носящих эти имена, теплыми словами и искренними пожеланиями.

Какие еще праздники и знаковые даты 19 февраля

Сегодня отмечаются также День Государственного Герба Украины и Международный день защиты морских млекопитающих.

День Государственного Герба Украины

Именно в этот день, в 1992 году, было принято Постановление Верховной Рады "О Государственном Гербе Украины".

Сам праздник установлен в честь чествования одного из трех официальных символов нашего государства - Тризуба, который является воплощением многовековой истории украинского народа, его стремления к свободе и независимости.

Международный день защиты морских млекопитающих (Всемирный день китов)

19 февраля 1986 года начал действовать мораторий на китовый промысел, введенный Международной китобойной комиссией (IWC). Основная цель этого дня - повысить осведомленность человечества о важности защиты морских млекопитающих, в частности китов, дельфинов, тюленей, моржей и других видов.

19 февраля 2025 года - 1092-й день войны в Украине.