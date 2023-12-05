Яке свято 5 грудня: найсуворіші заборони та прикмети, кого привітати з днем ангела

Традиції цього дня

Сава прославився створенням богослужбового та монастирського Єрусалимського статуту, а також заснував кілька монастирів та лавр.

Сава народився в Каппадокії у благочестивій християнській сім'ї, і вже з восьми років жив у монастирі святої Флавіани. Хлопчик швидко опанував науку грамоти та вивчив Святе Письмо. У 17-річному віці прийняв чернечий постриг, і через деякий час слава про благочестивого Сави широко розійшлася по регіону - як кажуть церковні перекази, преподобний мав дар творити чудеса своїми молитвами.

Згідно з народними традиціями, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, тож господині сьогодні влаштовували собі повноцінний вихідний.

Сувора заборона стосувалася миття голови вагітним - це вважалося поганою прикметою і обіцяло хвороби та біди порушниці правила.

Ще одне табу належало до власників коней - їм не можна лаятися цього дня, інакше з твариною могло статися нещастя.

На Саву продовжувався піст, і головними стравами на столі були пироги, борщ, яблука та капуста.

День ангела сьогодні святкують – Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.

Головні прикмети цього дня

Якщо у Савин день у печі вогонь червоного кольору - значить чекай на сильну бурю;

Якщо ж із труби будинку валить сильний дим, то невдовзі господарі можуть зіткнутися з бідою;

Якщо білки у цей день залишають свої гнізда і спускаються з дерев на землю, то в цей день погода потеплішає;

Якщо на Саву пухкий сніг починає танути - днями буде відлига.

Що не можна робити у цей день

Сьогодні категорично не можна мити голову вагітним – це вважалося поганою прикметою та обіцяло хвороби та біди порушниці правила.

Ще одне табу належало до власників коней - їм не можна лаятися цього дня, інакше з твариною могло статися нещастя.