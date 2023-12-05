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Какой праздник 5 декабря: самые строгие запреты и приметы, кого поздравить с днем ангела

Какой церковный праздник 5 декабря (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

5 декабря 2023 года православніе в Украине отмечают день памяти преподобного Саввы.

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Савва прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава, а также основал несколько монастырей и лавр. 

Савва родился в Каппадокии в благочестивой христианской семье, и уже с восьми лет жил в монастыре святой Флавианы. Мальчик быстро овладел наукой грамоты и изучил Священное Писание. В 17-летнем возрасте принял монашеский постриг, и через некоторое время слава о благочестивом Савве широко разошлась по региону - как гласят церковные предания, преподобный обладал даром творить чудеса своими молитвами.

Согласно народным традициям, в Саввин день откладывались все домашние работы, так что хозяйки сегодня устраивали себе полноценный выходной.

Строгий запрет касался мытья головы беременным - это считалось плохой приметой и сулило болезни и беды нарушительнице правила.

Еще одно табу относилось к владельцам лошадей - им нельзя ругаться в этот день, иначе с животным могло случиться несчастье.

На Савву продолжался пост, и главными блюдами на столе были пироги, борщ, яблоки и капуста.

День ангела сегодня празднуют – Захар, Геннадий, Илья, Сергей.

Главные приметы этого дня

  • Если в Саввин день в печи огонь красного цвета - значит жди сильную бурю;
  • Если же из трубы дома валит сильный дым, то вскоре хозяева могут столкнуться с бедой;
  • Если белки в этот день оставляют свои гнезда и спускаются с деревьев на землю, то погода потеплеет;
  • Если на Савву рыхлый снег начинает таять - на днях будет оттепель.

Что нельзя делать в этот день 

Сегодня категорически нельзя мыть голову беременным - это считалось плохой приметой и сулило болезни и беды нарушительнице правила.

Еще одно табу относилось к владельцам лошадей - им нельзя ругаться в этот день, иначе с животным могло случиться несчастье.

 

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Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

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