Яке свято 28 лютого: що зробити для щастя та міцного здоров'я

13 березня 2024 року віряни вшановують пам'ять преподобного Василя Декаполита.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Цей візантійський монах і страждальник жив у Константинополі і став жертвою релігійних переслідувань під час іконоборчого гоніння під імператора Льва Ісавра в VIII столітті. Його піддавали катуванням, і він був ув'язнений.
У народному календарі це свято відоме як Василів день, Василь-капельник або Василь Древоруб.
У цей день дівчата розпочинали співати веснянки і готували спеціальний калач. Вірили, що з'їдений цей калач натщесерце обіцяє щастя і міцне здоров'я.
Також відзначалося значне збільшення тривалості світлового дня. Люди аналізували природні явища та намагалися передбачити погоду на наступні місяці та дні.
Цього дня День ангела святкують– Василь, Кіра, Марина, Микола, Нестор.
Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на березень 2024.
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