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Какой праздник 28 февраля: что сделать для счастья и крепкого здоровья

Какой сегодня праздник (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

13 марта 2024 года верующие чтят память преподобного Василия Декаполита.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История и традиции дня

Этот византийский монах и мученик жил в Константинополе и стал жертвой религиозных преследований во время иконоборческого гонения под императора Льва Исавра в VIII веке. Его подвергали пыткам, и он был заключен в тюрьму.

В народном календаре этот праздник известен как Васильев день, Василий-капельник или Василий Древоруб.

В этот день девушки начинали петь веснушки и готовили специальный калач. Верили, что съеденный этот калач натощак обещает счастье и крепкое здоровье.

Также было отмечено значительное увеличение продолжительности светового дня. Люди анализировали природные явления и пытались предсказать погоду на следующие месяцы и дни.

Главные приметы дня

  • Если на Василия-капельника поставить в доме веточку ели или сосны, то круглогодично все члены семьи будут здоровы.
  • Чай из сосновых почек в этот день должен привлечь благополучие и довольство в дом.
  • Если сегодня в небе вокруг солнца видны круги, то это обещает хороший урожай.
  • Дождливая погода в Васильев день обещала сильные ночные заморозки, но при этом и хорошую погоду летом.
  • Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то лето будет хорошим.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день не стоит вышивать и шить, чтобы не ухудшилось зрение.
  • Не решайте в этот день никаких финансовых вопросов, не планируйте больших покупок и не берите деньги взаймы.

В этот день День ангела празднуют – Василий, Кира, Марина, Николай, Нестор.

 

Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.

Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

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