Какой праздник 28 февраля: что сделать для счастья и крепкого здоровья

13 марта 2024 года верующие чтят память преподобного Василия Декаполита.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Этот византийский монах и мученик жил в Константинополе и стал жертвой религиозных преследований во время иконоборческого гонения под императора Льва Исавра в VIII веке. Его подвергали пыткам, и он был заключен в тюрьму.
В народном календаре этот праздник известен как Васильев день, Василий-капельник или Василий Древоруб.
В этот день девушки начинали петь веснушки и готовили специальный калач. Верили, что съеденный этот калач натощак обещает счастье и крепкое здоровье.
Также было отмечено значительное увеличение продолжительности светового дня. Люди анализировали природные явления и пытались предсказать погоду на следующие месяцы и дни.
В этот день День ангела празднуют – Василий, Кира, Марина, Николай, Нестор.
Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.
Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.