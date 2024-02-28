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Яке свято 28 лютого: що зробити для щастя та міцного здоров'я

Середа 28 лютого 2024 06:00
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Яке свято 28 лютого: що зробити для щастя та міцного здоров'я Яке сьогодні свято (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

13 березня 2024 року віряни вшановують пам'ять преподобного Василя Декаполита.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія та традиції дня

Цей візантійський монах і страждальник жив у Константинополі і став жертвою релігійних переслідувань під час іконоборчого гоніння під імператора Льва Ісавра в VIII столітті. Його піддавали катуванням, і він був ув'язнений.

У народному календарі це свято відоме як Василів день, Василь-капельник або Василь Древоруб.

У цей день дівчата розпочинали співати веснянки і готували спеціальний калач. Вірили, що з'їдений цей калач натщесерце обіцяє щастя і міцне здоров'я.

Також відзначалося значне збільшення тривалості світлового дня. Люди аналізували природні явища та намагалися передбачити погоду на наступні місяці та дні.

Головні прикмети дня

  • Якщо на Василя-капельника поставити в будинку гілочку ялини або сосни, то цілий рік усі члени родини будуть здорові.
  • Чай з соснових бруньок в цей день повинен притягти благополуччя і достаток у дім.
  • Якщо сьогодні в небі навколо сонця видно кола, то це обіцяє хороший врожай.
  • Дощова погода у Василів день обіцяла швидкі нічні заморозки, але при цьому і хорошу погоду влітку.
  • Якщо у цей день прилетіли граки, то літо буде дощове.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не варто вишивати і шити, щоб не погіршився зір.
  • Не вирішуйте в цей день ніяких фінансових питань, не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.

Цього дня День ангела святкують– Василь, Кіра, Марина, Микола, Нестор.

Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на березень 2024.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

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