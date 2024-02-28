Яке свято 28 лютого: що зробити для щастя та міцного здоров'я
13 березня 2024 року віряни вшановують пам'ять преподобного Василя Декаполита.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія та традиції дня
Цей візантійський монах і страждальник жив у Константинополі і став жертвою релігійних переслідувань під час іконоборчого гоніння під імператора Льва Ісавра в VIII столітті. Його піддавали катуванням, і він був ув'язнений.
У народному календарі це свято відоме як Василів день, Василь-капельник або Василь Древоруб.
У цей день дівчата розпочинали співати веснянки і готували спеціальний калач. Вірили, що з'їдений цей калач натщесерце обіцяє щастя і міцне здоров'я.
Також відзначалося значне збільшення тривалості світлового дня. Люди аналізували природні явища та намагалися передбачити погоду на наступні місяці та дні.
Головні прикмети дня
- Якщо на Василя-капельника поставити в будинку гілочку ялини або сосни, то цілий рік усі члени родини будуть здорові.
- Чай з соснових бруньок в цей день повинен притягти благополуччя і достаток у дім.
- Якщо сьогодні в небі навколо сонця видно кола, то це обіцяє хороший врожай.
- Дощова погода у Василів день обіцяла швидкі нічні заморозки, але при цьому і хорошу погоду влітку.
- Якщо у цей день прилетіли граки, то літо буде дощове.
Що не можна робити в цей день
- У цей день не варто вишивати і шити, щоб не погіршився зір.
- Не вирішуйте в цей день ніяких фінансових питань, не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.
Цього дня День ангела святкують– Василь, Кіра, Марина, Микола, Нестор.
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