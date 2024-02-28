Какой праздник 28 февраля: что сделать для счастья и крепкого здоровья

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции дня

Этот византийский монах и мученик жил в Константинополе и стал жертвой религиозных преследований во время иконоборческого гонения под императора Льва Исавра в VIII веке. Его подвергали пыткам, и он был заключен в тюрьму.

В народном календаре этот праздник известен как Васильев день, Василий-капельник или Василий Древоруб.

В этот день девушки начинали петь веснушки и готовили специальный калач. Верили, что съеденный этот калач натощак обещает счастье и крепкое здоровье.

Также было отмечено значительное увеличение продолжительности светового дня. Люди анализировали природные явления и пытались предсказать погоду на следующие месяцы и дни.

Главные приметы дня

Если на Василия-капельника поставить в доме веточку ели или сосны, то круглогодично все члены семьи будут здоровы.

Чай из сосновых почек в этот день должен привлечь благополучие и довольство в дом.

Если сегодня в небе вокруг солнца видны круги, то это обещает хороший урожай.

Дождливая погода в Васильев день обещала сильные ночные заморозки, но при этом и хорошую погоду летом.

Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то лето будет хорошим.

Что нельзя делать в этот день

В этот день не стоит вышивать и шить, чтобы не ухудшилось зрение.

Не решайте в этот день никаких финансовых вопросов, не планируйте больших покупок и не берите деньги взаймы.

В этот день День ангела празднуют – Василий, Кира, Марина, Николай, Нестор.