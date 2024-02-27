Яке свято 27 лютого: що ні в якому разі не можна робити в особливий день

27 лютого, за православним календарем, вшановується пам'ять архієпископа Фессалонійського Григорія Палами.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
В народі вважалося, що цього дня краще утриматися від шуму та узагалі уникати виражених голосних звуків, оскільки це може "відлякати" кохання та гроші. Також рекомендували утриматися від кликання друзів у гості, а замість цього провести цей день в колі сім'ї.
Щодо можливих занять у цей день, наші предки завішували штори ще вдень, щоб уникнути випадкового погляду у вікно. Вірили, що в цей день землею ходить нечиста сила, і можливо їй не варто впускати їх до оселі, особливо, якщо подивитися на вулицю через вікно в вечірній час.
До речі, в народі день називали Прокіп Перезимник, адже вважалося, що вже від цього дня починається весна. За традицією двері оселі тримали відчиненими, щоб можна було впустити в дім та нагодувати подорожнього.
Сьогодні іменини святкують такі люди: Михайло, Петро, Прокіп, Тит.
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