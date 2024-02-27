Какой праздник 27 февраля: что ни в коем случае нельзя делать в особый день

Традиции этого дня

В народе считалось, что в этот день лучше воздержаться от шума и вообще избегать выраженных громких звуков, поскольку это может отпугнуть любовь и деньги. Также рекомендовали воздержаться от призвания друзей в гости, а вместо этого провести этот день в кругу семьи.

Наши предки завешивали шторы еще днем, чтобы избежать случайного взгляда в окно. Верили, что в этот день по земле ходит нечистая сила, и возможно ей не стоит пускать их в дом, особенно, если посмотреть на улицу через окно в вечернее время.

В народе день называли Прокоп Перезимник, ведь считалось, что уже с этого дня начинается весна. По традиции дверь дома держала открытой, чтобы можно было впустить в дом и накормить путешественника.

Главные приметы дня

Дует южный ветер — к теплому лету.

Уже прилетели скворцы — ждите большого урожая.

Воробьи сидят под крышей и чистят перья – будет потепление.

Что нельзя делать 27 февраля

Запрещено отправляться в дальний путь.

Нельзя игнорировать просьбу о помощи.

Не стоит отказывать в гостеприимстве, особенно друзьям.

Сегодня именины празднуют такие люди: Михаил, Петр, Прокоп, Тит.