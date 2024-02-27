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Какой праздник 27 февраля: что ни в коем случае нельзя делать в особый день

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

27 февраля, по православному календарю, почитается память архиепископа Фессалонийского Григория Паламы.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

В народе считалось, что в этот день лучше воздержаться от шума и вообще избегать выраженных громких звуков, поскольку это может отпугнуть любовь и деньги. Также рекомендовали воздержаться от призвания друзей в гости, а вместо этого провести этот день в кругу семьи.

Наши предки завешивали шторы еще днем, чтобы избежать случайного взгляда в окно. Верили, что в этот день по земле ходит нечистая сила, и возможно ей не стоит пускать их в дом, особенно, если посмотреть на улицу через окно в вечернее время.

В народе день называли Прокоп Перезимник, ведь считалось, что уже с этого дня начинается весна. По традиции дверь дома держала открытой, чтобы можно было впустить в дом и накормить путешественника.

Главные приметы дня

  • Дует южный ветер — к теплому лету.
  • Уже прилетели скворцы — ждите большого урожая.
  • Воробьи сидят под крышей и чистят перья – будет потепление.

Что нельзя делать 27 февраля

  • Запрещено отправляться в дальний путь.
  • Нельзя игнорировать просьбу о помощи.
  • Не стоит отказывать в гостеприимстве, особенно друзьям.

Сегодня именины празднуют такие люди: Михаил, Петр, Прокоп, Тит.

Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.

Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

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