Какой праздник 27 февраля: что ни в коем случае нельзя делать в особый день

27 февраля, по православному календарю, почитается память архиепископа Фессалонийского Григория Паламы.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В народе считалось, что в этот день лучше воздержаться от шума и вообще избегать выраженных громких звуков, поскольку это может отпугнуть любовь и деньги. Также рекомендовали воздержаться от призвания друзей в гости, а вместо этого провести этот день в кругу семьи.
Наши предки завешивали шторы еще днем, чтобы избежать случайного взгляда в окно. Верили, что в этот день по земле ходит нечистая сила, и возможно ей не стоит пускать их в дом, особенно, если посмотреть на улицу через окно в вечернее время.
В народе день называли Прокоп Перезимник, ведь считалось, что уже с этого дня начинается весна. По традиции дверь дома держала открытой, чтобы можно было впустить в дом и накормить путешественника.
Сегодня именины празднуют такие люди: Михаил, Петр, Прокоп, Тит.
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