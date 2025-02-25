Церковне свято 25 лютого: що не можна робити, народні прикмети і традиції

В Україні 25 лютого за церковним календарем вшановують святителя Тарасія Константинопольського. Цей день в народі називають Тараса Безсонного. А ще 25 лютого відзначають День української жінки.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які ще свята 25 лютого в Україні та світі, що можна та не можна робити у цей день, кого потрібно привітати з іменинами, які є прикмети та традиції в цей день.

Церковне свято 25 лютого: святителя Тарасія

Святитель Тарасій був патріархом Константинопольським і жив у VII-IX століттях. Він був знатного роду, здобув гарну освіту і був при дворі імператора Костянтина VI Порфірородного. Згодом став сенатором при його матері, святій цариці Ірині.

У 784 році Тарасія обрали патріархом Константинопольським. Він відстоював шанування ікон і у 787 році ініціював VII Вселенський Собор, на якому засудили іконоборство та відновили іконошанування. Відтоді встановлювати ікони у храмах та домівках знову дозволили. Ще Святий Тарасій опікувався бідними та хворими - він заснував лікарні та притулки.

Діяльність Тарасія залишила значний слід в історії Церкви. У вічність патріарх відійшов у 806 році й у пам'яті він залишився як мудрий пастир, богослов та благодійник. У народі його прозвали Безсонним, оскільки він дуже мало спав.

Похований святий у монастирі на Босфорі, якій він за життя побудував. Біля його могили, кажуть, не раз відбувалися чудесні зцілення.

Що не можна робити 25 лютого

У народі вважалося, що 25 лютого духи дуже активні та намагаються нашкодити живим. Тому основні заборони цього дня такі:

Виходити з дому після заходу сонця не можна, особливо це стосується самотніх людей.

Не можна дивитися вночі на зірки - вони можуть "впасти" та забрати з собою долю людини, яка на них дивилася.

На дворі не можна голосно кричати, сміятися та співати. Гучні звуки можуть привернути увагу злих духів.

Не можна залишати взуття біля порога. В давнину вважалося, що нечиста сила може оселитися у взутті та попасти в дім.

Подружжю на Тарасія сваритися заборонено. Цей день дуже небезпечний для сімейних стосунків, тому сварок варто уникати, щоб не накликати біду.

Ще за старих часів вірили, що на Тарасія не можна вдень спати, бо можна захворіти.

Прикмети на 25 лютого

випав сніг - тиждень перед Великоднем буде погана погода

граки в'ють гніздо - скоро настануть теплі сонячні дні

ворони каркають - до дощового літа

У кого День ангела 25 лютого

25 лютого День ангела святкують чоловіки з іменем Тарас, Антон, Євген, Олександр, Теодор і Федір.

Привітання з іменинами:

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від усього злого і наповнює твоє життя світлом та добром!

Сонечко, вітаю з Днем твого ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений тепла, любові, усмішок та гарних новин. Хай ангел-хоронитель береже тебе!

Вітаю тебе з твоїм особливим днем - Днем ангела! Нехай сьогодні та завжди тебе оточує лише добро, радість, здоров'я та любов близьких.

Які ще свята 25 лютого

День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ

Щорічно 25 лютого відзначаються своє свято військові інженери, які забезпечують технічну справність і боєздатність авіаційної техніки. Вони відіграють ключову роль у підтримці повітряної обороноздатності України, оскільки відповідають за ремонт, обслуговування та модернізацію авіації.

День української жінки

Це день народження видатної письменниці Лесі Українки й саме в цю дату пропонують встановити День української жінки, щоб вшановувати силу, мудрість та незламність. Законопроєкт був зареєстрований ще у 2023 році, але й досі він знаходиться на розгляді. Однак українці відзначають цей день неофіційно.