Церковный праздник 25 февраля: что нельзя делать, народные приметы и традиции

В Украине 25 февраля по церковному календарю почитают святителя Тарасия Константинопольского. Этот день в народе называют Тараса Бессонного. А еще 25 февраля отмечают День украинской женщины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие еще праздники 25 февраля в Украине и мире, что можно и нельзя делать в этот день, кого нужно поздравить с именинами, какие есть приметы и традиции в этот день.

Церковный праздник 25 февраля: святителя Тарасия

Святитель Тарасий был патриархом Константинопольским и жил в VII-IX веках. Он был знатного рода, получил хорошее образование и был при дворе императора Константина VI Порфирородного. Впоследствии стал сенатором при его матери, святой царице Ирине.

В 784 году Тарасия избрали патриархом Константинопольским. Он отстаивал почитание икон и в 787 году инициировал VII Вселенский Собор, на котором осудили иконоборчество и восстановили иконопочитание. С тех пор устанавливать иконы в храмах и домах снова разрешили. Еще Святой Тарасий занимался бедными и больными - он основал больницы и приюты.

Деятельность Тарасия оставила значительный след в истории Церкви. В вечность патриарх отошел в 806 году и в памяти он остался как мудрый пастырь, богослов и благотворитель. В народе его прозвали Бессонным, поскольку он очень мало спал.

Похоронен святой в монастыре на Босфоре, который он при жизни построил. Возле его могилы, говорят, не раз происходили чудесные исцеления.

Что нельзя делать 25 февраля

В народе считалось, что 25 февраля духи очень активны и пытаются навредить живым. Поэтому основные запреты этого дня следующие:

Выходить из дома после захода солнца нельзя, особенно это касается одиноких людей.

Нельзя смотреть ночью на звезды - они могут "упасть" и забрать с собой судьбу человека, который на них смотрел.

На дворе нельзя громко кричать, смеяться и петь. Громкие звуки могут привлечь внимание злых духов.

Нельзя оставлять обувь у порога. В древности считалось, что нечистая сила может поселиться в обуви и попасть в дом.

Супругам на Тарасия ссориться запрещено. Этот день очень опасен для семейных отношений, поэтому ссор стоит избегать, чтобы не навлечь беду.

Еще в старину верили, что на Тарасия нельзя днем спать, потому что можно заболеть.

Приметы на 25 февраля

выпал снег - неделю перед Пасхой будет плохая погода

грачи вьют гнездо - скоро наступят теплые солнечные дни

вороны каркают - к дождливому лету

У кого День ангела 25 февраля

25 февраля День ангела празднуют мужчины с именем Тарас, Антон, Евгений, Александр, Теодор и Федор.

Поздравления с именинами:

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от всего злого и наполняет твою жизнь светом и добром!

Солнышко, поздравляю с Днем твоего ангела! Пусть каждый твой день будет полон тепла, любви, улыбок и хороших новостей. Пусть ангел-хранитель бережет тебя!

Поздравляю тебя с твоим особенным днем - Днем ангела! Пусть сегодня и всегда тебя окружает только добро, радость, здоровье и любовь близких.

Какие еще праздники 25 февраля

День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ

Ежегодно 25 февраля отмечаются свой праздник военные инженеры, которые обеспечивают техническую исправность и боеспособность авиационной техники. Они играют ключевую роль в поддержании воздушной обороноспособности Украины, поскольку отвечают за ремонт, обслуживание и модернизацию авиации.

День украинской женщины

Это день рождения выдающейся писательницы Леси Украинки и именно в эту дату предлагают установить День украинской женщины, чтобы чествовать силу, мудрость и несокрушимость. Законопроект был зарегистрирован еще в 2023 году, но до сих пор он находится на рассмотрении. Однако украинцы отмечают этот день неофициально.