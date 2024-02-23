Яке свято 23 лютого: що зробити для щастя, у кого день Ангела
23 лютого 2024 року віряни згадують священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Він був учнем апостола Іоанна, християнського мученика.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції цього дня
Головна подія цього дня пов'язана зі святом святого Полікарпа, єпископа Смирни, який у віці сорока років помер мученицькою смертю: його спалили на багатті за віру. Язичники прив'язали владику до стовпа і підпалили вогонь під ним. Однак відбулося диво: полум'я оточило Полікарпа, який стояв посередині, немов золото, очищене від усього земного. Він світився крізь полум'я, а навколо нього розповсюджувався чудовий запах. Після того, як язичники прокололи його тіло, з якого вилилася така кількість крові, що вогонь негайно погас.
Також існують важливі прикмети цього дня:
- Якщо сорока лізе під стріху, очікуйте на завірюху.
- Якщо соломина, покладена на поверхню снігу, провалюється через кучугуру, то через місяць очікуйте танення снігу.
- За народним спостереженням, якщо погода в цей день непогожа, можна очікувати дощ у майбутньому.
- Якщо птахи будують гнізда на сонячному боці дерев та будинків, прогнозується холодне літо, і навпаки.
- Яскраві та круті роги місяця вказують на наближення морозів.
Що сьогодні не можна робити
- Цей день не можна було починати зі смутку. Інакше він лишиться з вами на весь рік.
- Не можна грати весілля. Хто не зіграв весілля до цього дня, чекали вже до кінця весни.
- Не можна проводити цей день вдома на самоті, інакше до літа ніхто до вас у гості не прийде.
- Цього дня необхідно розважатися та радіти, щоб майбутнє було щасливим.
У кого сьогодні іменини
День ангела святкують : Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.
Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.
Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.