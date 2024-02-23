Яке свято 23 лютого: що зробити для щастя, у кого день Ангела

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

Головна подія цього дня пов'язана зі святом святого Полікарпа, єпископа Смирни, який у віці сорока років помер мученицькою смертю: його спалили на багатті за віру. Язичники прив'язали владику до стовпа і підпалили вогонь під ним. Однак відбулося диво: полум'я оточило Полікарпа, який стояв посередині, немов золото, очищене від усього земного. Він світився крізь полум'я, а навколо нього розповсюджувався чудовий запах. Після того, як язичники прокололи його тіло, з якого вилилася така кількість крові, що вогонь негайно погас.

Також існують важливі прикмети цього дня:

Якщо сорока лізе під стріху, очікуйте на завірюху.

Якщо соломина, покладена на поверхню снігу, провалюється через кучугуру, то через місяць очікуйте танення снігу.

За народним спостереженням, якщо погода в цей день непогожа, можна очікувати дощ у майбутньому.

Якщо птахи будують гнізда на сонячному боці дерев та будинків, прогнозується холодне літо, і навпаки.

Яскраві та круті роги місяця вказують на наближення морозів.

Що сьогодні не можна робити

Цей день не можна було починати зі смутку. Інакше він лишиться з вами на весь рік.

Не можна грати весілля. Хто не зіграв весілля до цього дня, чекали вже до кінця весни.

Не можна проводити цей день вдома на самоті, інакше до літа ніхто до вас у гості не прийде.

Цього дня необхідно розважатися та радіти, щоб майбутнє було щасливим.

У кого сьогодні іменини

День ангела святкують : Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.