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Яке свято 23 лютого: що зробити для щастя, у кого день Ангела

П'ятниця 23 лютого 2024 06:00
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Яке свято 23 лютого: що зробити для щастя, у кого день Ангела Яке сьогодні свято (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

23 лютого 2024 року віряни згадують священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Він був учнем апостола Іоанна, християнського мученика.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Головна подія цього дня пов'язана зі святом святого Полікарпа, єпископа Смирни, який у віці сорока років помер мученицькою смертю: його спалили на багатті за віру. Язичники прив'язали владику до стовпа і підпалили вогонь під ним. Однак відбулося диво: полум'я оточило Полікарпа, який стояв посередині, немов золото, очищене від усього земного. Він світився крізь полум'я, а навколо нього розповсюджувався чудовий запах. Після того, як язичники прокололи його тіло, з якого вилилася така кількість крові, що вогонь негайно погас.

Також існують важливі прикмети цього дня:

  • Якщо сорока лізе під стріху, очікуйте на завірюху.
  • Якщо соломина, покладена на поверхню снігу, провалюється через кучугуру, то через місяць очікуйте танення снігу.
  • За народним спостереженням, якщо погода в цей день непогожа, можна очікувати дощ у майбутньому.
  • Якщо птахи будують гнізда на сонячному боці дерев та будинків, прогнозується холодне літо, і навпаки.
  • Яскраві та круті роги місяця вказують на наближення морозів.

Що сьогодні не можна робити

  • Цей день не можна було починати зі смутку. Інакше він лишиться з вами на весь рік.
  • Не можна грати весілля. Хто не зіграв весілля до цього дня, чекали вже до кінця весни.
  • Не можна проводити цей день вдома на самоті, інакше до літа ніхто до вас у гості не прийде.
  • Цього дня необхідно розважатися та радіти, щоб майбутнє було щасливим.

У кого сьогодні іменини

День ангела святкують : Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.

Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.

Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.

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