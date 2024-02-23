Какой праздник 23 февраля: что сделать для счастья, у кого день Ангела

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Главное событие этого дня связано с праздником святого Поликарпа, епископа Смирны, который в возрасте сорока лет умер мученической смертью: его сожгли на костре за веру. Язычники привязали владыку к столбу и подожгли огонь под ним.

Однако произошло чудо: пламя окружило Поликарпа, стоявшего посередине, словно золото, очищенное от всего земного. Он светился сквозь пламя, а вокруг него распространялся чудесный запах. После того, как язычники пронзили его тело, из которого вылилось такое количество крови, что огонь немедленно погас.

Также существуют важные приметы в этот день:

Если сорока лезет под крышу, ждите вьюгу.

Если соломина, уложенная на поверхность снега, проваливается через сугробы, то через месяц ожидайте таяния снега.

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то будет идти дождь.

Если птицы строят гнезда на солнечной стороне деревьев и домов, прогнозируется холодное лето и наоборот.

Яркие и крутые рога луны указывают на приближение морозов.

Что сегодня нельзя делать

Этот день нельзя было начинать с уныния. В противном случае он останется с вами на весь год.

Нельзя играть свадьбу. Кто не сыграл свадьбу по сей день, ждали уже к концу весны.

Нельзя проводить этот день дома в одиночестве, иначе к лету никто к вам в гости не придет.

В этот день нужно развлекаться и радоваться, чтобы будущее было счастливым.

У кого сегодня именины

День ангела празднуют : Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.