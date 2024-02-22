Яке свято 22 лютого: що не можна робити, аби не було страждань

Традиції цього дня

На Маврикія традиційно готували чорну юшку – рибу варили в огірковому розсолі з додаванням прянощів. Бажано запам'ятати сон, що приснився. Вважалося, що він обов'язково здійсниться протягом півроку.

Головні прикмети цього дня

На Маврикія сонечко припікає – рік буде теплий.

Ластівки та граки прилетіли – справжнє тепло принесли.

Голуби голосно воркують – до різкого потепління.

Садити капусту – до гарного врожаю.

Якщо сьогодні сухо – осінь видасться погожою.

Купові хмари високо, затягли небо і не пливуть - найближчими днями видадуться погожими.

На Маврикія хуртовина чи завірюха - весна затягнеться.

Що не можна робити у цей день

Найголовніша заборона в Маврикіїв день - це ворожіння на кохання та проведення магічних ритуалів. Вважалося, що той, хто не послухається, прирече рідних та близьких на хвороби та страждання.

Не можна на Маврикія займатися домашніми справами.

У жодному разі не можна прибирати і мити підлогу.

Іменини сьогодні у Феодора, Пилипа та Афанасія.