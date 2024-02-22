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Яке свято 22 лютого: що не можна робити, аби не було страждань

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

22 лютого святкують день Маврикія, приурочений до пам'яті святого Маврикія та його 70 воїнів - мучеників Апамейських. У народі цей день відомий як Маврикіїв день.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

На Маврикія традиційно готували чорну юшку – рибу варили в огірковому розсолі з додаванням прянощів. Бажано запам'ятати сон, що приснився. Вважалося, що він обов'язково здійсниться протягом півроку.

Головні прикмети цього дня

  • На Маврикія сонечко припікає – рік буде теплий.
  • Ластівки та граки прилетіли – справжнє тепло принесли.
  • Голуби голосно воркують – до різкого потепління.
  • Садити капусту – до гарного врожаю.
  • Якщо сьогодні сухо – осінь видасться погожою.
  • Купові хмари високо, затягли небо і не пливуть - найближчими днями видадуться погожими.
  • На Маврикія хуртовина чи завірюха - весна затягнеться.

Що не можна робити у цей день

  • Найголовніша заборона в Маврикіїв день - це ворожіння на кохання та проведення магічних ритуалів. Вважалося, що той, хто не послухається, прирече рідних та близьких на хвороби та страждання.
  • Не можна на Маврикія займатися домашніми справами.
  • У жодному разі не можна прибирати і мити підлогу.

Іменини сьогодні у Феодора, Пилипа та Афанасія.

 

Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.

Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.

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