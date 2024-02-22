Яке свято 22 лютого: що не можна робити, аби не було страждань

22 лютого святкують день Маврикія, приурочений до пам'яті святого Маврикія та його 70 воїнів - мучеників Апамейських. У народі цей день відомий як Маврикіїв день.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
На Маврикія традиційно готували чорну юшку – рибу варили в огірковому розсолі з додаванням прянощів. Бажано запам'ятати сон, що приснився. Вважалося, що він обов'язково здійсниться протягом півроку.
Іменини сьогодні у Феодора, Пилипа та Афанасія.
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