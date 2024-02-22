Какой праздник 22 февраля: что нельзя делать, чтобы не было страданий

22 февраля празднуют день Маврикия, приуроченный к памяти святого Маврикия и его 70 воинов – мучеников Апамейских. В народе этот день известен как день Маврикиев.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
На Маврикия традиционно готовили черную похлебку - рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей. Желательно запомнить приснившийся сон. Считалось, что он обязательно сбудется в течение полугода.
Именины сегодня у Феодора, Филиппа и Афанасия.
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