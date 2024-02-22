Какой праздник 22 февраля: что нельзя делать, чтобы не было страданий

Традиции этого дня

На Маврикия традиционно готовили черную похлебку - рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей. Желательно запомнить приснившийся сон. Считалось, что он обязательно сбудется в течение полугода.

Главные приметы этого дня

На Маврикия солнышко припекает – год будет теплый.

Ласточки и грачи прилетели – настоящее тепло принесли.

Голуби громко воркуют – до резкого потепления.

Сажать капусту – к хорошему урожаю.

Если сегодня сухо – осень покажется погожей.

Куповые облака высоко, затянули небо и не плывут – в ближайшие дни покажутся погожими.

На Маврикия вьюга или вьюга – весна затянется.

Что нельзя делать в этот день

Самый главный запрет в Маврикиев день – это гадание на любовь и проведение магических ритуалов. Считалось, что тот, кто не послушается, обречет родных и близких болезнями и страданиями.

Нельзя на Маврикия заниматься домашними делами.

В любом случае нельзя убирать и мыть пол.

Именины сегодня у Феодора, Филиппа и Афанасия.