RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой праздник 22 февраля: что нельзя делать, чтобы не было страданий

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

22 февраля празднуют день Маврикия, приуроченный к памяти святого Маврикия и его 70 воинов – мучеников Апамейских. В народе этот день известен как день Маврикиев.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

На Маврикия традиционно готовили черную похлебку - рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей. Желательно запомнить приснившийся сон. Считалось, что он обязательно сбудется в течение полугода.

Главные приметы этого дня

  • На Маврикия солнышко припекает – год будет теплый.
  • Ласточки и грачи прилетели – настоящее тепло принесли.
  • Голуби громко воркуют – до резкого потепления.
  • Сажать капусту – к хорошему урожаю.
  • Если сегодня сухо – осень покажется погожей.
  • Куповые облака высоко, затянули небо и не плывут – в ближайшие дни покажутся погожими.
  • На Маврикия вьюга или вьюга – весна затянется.

Что нельзя делать в этот день

  • Самый главный запрет в Маврикиев день – это гадание на любовь и проведение магических ритуалов. Считалось, что тот, кто не послушается, обречет родных и близких болезнями и страданиями.
  • Нельзя на Маврикия заниматься домашними делами.
  • В любом случае нельзя убирать и мыть пол.

Именины сегодня у Феодора, Филиппа и Афанасия.

 

Читайте также, когда празднуем Пасху, Троицу и Рождество в 2024 году.

Также мы делились церковным календарем на февраль 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в УкраинеПраздник в Украине