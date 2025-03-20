20 березня: яке свято сьогодні, чому не можна кричати на дітей, усі заборони і прикмети

20 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять мучениці Фотини (Світлани) Самарянки. До кінця року залишається 286 днів. Також у цей день - весняне рівнодення.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 20 березня і у кого День ангела.
Православне свято 20 березня (або 2 квітня за старим стилем) присвячене пам’яті мучениці Фотини Самарянки, яка дала напитися води Ісусові біля криниці.
Свята Фотина, яку в народі ще називають Світланою, жила в Самарії - нинішній території Ізраїлю. Вона згадується в Євангелії як жінка, до якої Христос звернувся біля колодязя Якова з проханням дати йому води. Самарянка здивувалася, бо іудеї зазвичай не спілкувалися з її народом, але Ісус сказав: "Хто п'є цю воду, знову відчує спрагу, а хто питиме воду, яку Я дам йому, не буде жадати повік, бо вона стане в ньому джерелом життя вічного".
Ця зустріч змінила життя Фотини - вона повірила в Христа і почала поширювати Його вчення серед людей у своєму селищі. Її сини також прийняли християнство й активно проповідували віру, використовуючи своє високе становище.
Під час гонінь на християн Фотину та її сім’ю заарештували й відправили до Риму. Незважаючи на жорстокі тортури, вони не зреклися віри, за що були страчені. Перед своєю мученицькою смертю Фотина творила багато чудес, які допомогли навернути в християнство ще більше людей.
У давнину цього дня дотримувалися певних заборон і обмежень. Так, у День весняного рівнодення не можна було лихословити, сваритися чи з’ясовувати стосунки. Вважалося важливим пробачати кривдників і не тримати образ.
Батькам заборонялося кричати на дітей, адже це могло принести нещастя в сім’ю. У це свято не можна було відмовляти нужденним у допомозі - вважалося, що це може відвернути від дому достаток.
Також цього дня не відкладали гроші "на чорний день", оскільки вірили, що це може призвести до злиднів.
Не садили й вербу, бо в народі казали, що так можна відлякати від себе удачу. А ввечері не виходили з дому без запаленої свічки, адже вважалося, що нечиста сила збирається на шабаш і може завдати лиха.
Сон, який наснився у ніч на 20 березня, збудеться рівно через три роки.
Юнак 20 березня може зачарувати свою кохану.
20 березня іменини за церковним календарем відзначають Максим, Марія, Мирон, Микита, Параска, Світлана, Олександра, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія.
За старим стилем день ангела в Анни, Антоніни, Василя, Миколи, Павла, Євгена, Омеляна, Євдокії, Катерини, Ксенії.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.