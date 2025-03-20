20 марта: какой праздник сегодня, почему нельзя кричать на детей, все запреты и приметы

20 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память мученицы Фотины (Светланы) Самарянки. До конца года остается 286 дней до конца года. Также в этот день - весеннее равноденствие.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 20 марта и у кого День ангела.
Православный праздник 20 марта (или 2 апреля по старому стилю) посвящен памяти мученицы Фотины Самарянки, которая дала напиться воды Иисусу у колодца.
Святая Фотина, которую в народе еще называют Светланой, жила в Самарии - нынешней территории Израиля. Она упоминается в Евангелии как женщина, к которой Христос обратился у колодца Иакова с просьбой дать ему воды. Самарянка удивилась, потому что иудеи обычно не общались с ее народом, но Иисус сказал: "Кто пьет эту воду, снова почувствует жажду, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, не будет жаждать вечно, потому что она станет в нем источником жизни вечной".
Эта встреча изменила жизнь Фотины - она поверила во Христа и начала распространять Его учение среди людей в своем селении. Ее сыновья также приняли христианство и активно проповедовали веру, используя свое высокое положение.
Во время гонений на христиан Фотину и ее семью арестовали и отправили в Рим. Несмотря на жестокие пытки, они не отреклись от веры, за что были казнены. Перед своей мученической смертью Фотина творила много чудес, которые помогли обратить в христианство еще больше людей.
В древности в этот день придерживались определенных запретов и ограничений. Так, в День весеннего равноденствия нельзя было сквернословить, ссориться или выяснять отношения. Считалось важным прощать обидчиков и не держать обид.
Родителям запрещалось кричать на детей, ведь это могло принести несчастье в семью. В этот праздник нельзя было отказывать нуждающимся в помощи - считалось, что это может отвлечь от дома достаток.
Также в этот день не откладывали деньги "на черный день", поскольку верили, что это может привести к нищете.
Не сажали и вербу, потому что в народе говорили, что так можно отпугнуть от себя удачу. А вечером не выходили из дома без зажженной свечи, ведь считалось, что нечистая сила собирается на шабаш и может нанести беду.
Сон, который приснился в ночь на 20 марта, сбудется ровно через три года.
Юноша 20 марта может очаровать свою возлюбленную.
20 марта именины по церковному календарю отмечают Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия.
По старому стилю день ангела у Анны, Антонины, Василия, Николая, Павла, Евгения, Емельяна, Евдокии, Екатерины, Ксении.
Вас может заинтересовать
При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.