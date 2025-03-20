20 березня: яке свято сьогодні, чому не можна кричати на дітей, усі заборони і прикмети

20 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять мучениці Фотини (Світлани) Самарянки. До кінця року залишається 286 днів. Також у цей день - весняне рівнодення.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 20 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Православне свято 20 березня (або 2 квітня за старим стилем) присвячене пам’яті мучениці Фотини Самарянки, яка дала напитися води Ісусові біля криниці.

Свята Фотина, яку в народі ще називають Світланою, жила в Самарії - нинішній території Ізраїлю. Вона згадується в Євангелії як жінка, до якої Христос звернувся біля колодязя Якова з проханням дати йому води. Самарянка здивувалася, бо іудеї зазвичай не спілкувалися з її народом, але Ісус сказав: "Хто п'є цю воду, знову відчує спрагу, а хто питиме воду, яку Я дам йому, не буде жадати повік, бо вона стане в ньому джерелом життя вічного".

Ця зустріч змінила життя Фотини - вона повірила в Христа і почала поширювати Його вчення серед людей у своєму селищі. Її сини також прийняли християнство й активно проповідували віру, використовуючи своє високе становище.

Під час гонінь на християн Фотину та її сім’ю заарештували й відправили до Риму. Незважаючи на жорстокі тортури, вони не зреклися віри, за що були страчені. Перед своєю мученицькою смертю Фотина творила багато чудес, які допомогли навернути в християнство ще більше людей.

Ісус та Фотина Самарянка (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 20 березня

У давнину цього дня дотримувалися певних заборон і обмежень. Так, у День весняного рівнодення не можна було лихословити, сваритися чи з’ясовувати стосунки. Вважалося важливим пробачати кривдників і не тримати образ.

Батькам заборонялося кричати на дітей, адже це могло принести нещастя в сім’ю. У це свято не можна було відмовляти нужденним у допомозі - вважалося, що це може відвернути від дому достаток.

Також цього дня не відкладали гроші "на чорний день", оскільки вірили, що це може призвести до злиднів.

Не садили й вербу, бо в народі казали, що так можна відлякати від себе удачу. А ввечері не виходили з дому без запаленої свічки, адже вважалося, що нечиста сила збирається на шабаш і може завдати лиха.

Народні прикмети і традиції 20 березня

Якщо ввечері стало холодніше - найближчої ночі можливі заморозки.

Горизонт набув синюватого відтінку - незабаром потеплішає.

Гучна капіж та вітер із півдня віщують спекотне літо.

Якщо цього дня прилетіли жайворонки - варто чекати теплої погоди, а побачений зяблик свідчить про майбутнє похолодання.

Сон, який наснився у ніч на 20 березня, збудеться рівно через три роки.

Юнак 20 березня може зачарувати свою кохану.

У кого День ангела 20 березня

20 березня іменини за церковним календарем відзначають Максим, Марія, Мирон, Микита, Параска, Світлана, Олександра, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія.

За старим стилем день ангела в Анни, Антоніни, Василя, Миколи, Павла, Євгена, Омеляна, Євдокії, Катерини, Ксенії.

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