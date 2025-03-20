20 марта: какой праздник сегодня, почему нельзя кричать на детей, все запреты и приметы
20 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память мученицы Фотины (Светланы) Самарянки. До конца года остается 286 дней до конца года. Также в этот день - весеннее равноденствие.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 20 марта и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
Православный праздник 20 марта (или 2 апреля по старому стилю) посвящен памяти мученицы Фотины Самарянки, которая дала напиться воды Иисусу у колодца.
Святая Фотина, которую в народе еще называют Светланой, жила в Самарии - нынешней территории Израиля. Она упоминается в Евангелии как женщина, к которой Христос обратился у колодца Иакова с просьбой дать ему воды. Самарянка удивилась, потому что иудеи обычно не общались с ее народом, но Иисус сказал: "Кто пьет эту воду, снова почувствует жажду, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, не будет жаждать вечно, потому что она станет в нем источником жизни вечной".
Эта встреча изменила жизнь Фотины - она поверила во Христа и начала распространять Его учение среди людей в своем селении. Ее сыновья также приняли христианство и активно проповедовали веру, используя свое высокое положение.
Во время гонений на христиан Фотину и ее семью арестовали и отправили в Рим. Несмотря на жестокие пытки, они не отреклись от веры, за что были казнены. Перед своей мученической смертью Фотина творила много чудес, которые помогли обратить в христианство еще больше людей.
Иисус и Фотина Самарянка (изображение: Википедия)
Что нельзя делать 20 марта
В древности в этот день придерживались определенных запретов и ограничений. Так, в День весеннего равноденствия нельзя было сквернословить, ссориться или выяснять отношения. Считалось важным прощать обидчиков и не держать обид.
Родителям запрещалось кричать на детей, ведь это могло принести несчастье в семью. В этот праздник нельзя было отказывать нуждающимся в помощи - считалось, что это может отвлечь от дома достаток.
Также в этот день не откладывали деньги "на черный день", поскольку верили, что это может привести к нищете.
Не сажали и вербу, потому что в народе говорили, что так можно отпугнуть от себя удачу. А вечером не выходили из дома без зажженной свечи, ведь считалось, что нечистая сила собирается на шабаш и может нанести беду.
Народные приметы и традиции 20 марта
- Если вечером стало холоднее - ближайшей ночью возможны заморозки.
- Горизонт приобрел синеватый оттенок - вскоре потеплеет.
- Громкая капиж и ветер с юга предвещают жаркое лето.
- Если в этот день прилетели жаворонки - стоит ждать теплой погоды, а увиденный зяблик свидетельствует о предстоящем похолодании.
Сон, который приснился в ночь на 20 марта, сбудется ровно через три года.
Юноша 20 марта может очаровать свою возлюбленную.
У кого День ангела 20 марта
20 марта именины по церковному календарю отмечают Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия.
По старому стилю день ангела у Анны, Антонины, Василия, Николая, Павла, Евгения, Емельяна, Евдокии, Екатерины, Ксении.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.