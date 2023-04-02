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Яке свято 2 квітня: що не можна робити та хто святкує іменини

Яке сьогодні свято (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

2 квітня за православним календарем заведено вшановувати пам'ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія. Наші предки були переконаними, що саме сьогодні будь-яка вода є цілющою, тому з самого ранку нею вмивалися.

Що не можна сьогодні робити - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Історія свята

Преподобні Іоан, Сергій і Патрикій жили в монастирі святого Харитона, куди регулярно здійснювали набіги сарацинці. Наприкінці Великого посту вони знову напали на монастир з метою забрати все цінне. Проте монахи відмовили грабіжникам.

Зловмисники почали стріляти по людях з луків і вбили 13. Сарацинці знову напали у Великий четвер. Вони оточили святиню, щоб ніхто не вийшов живим. Преподобний Сергій спробував втекти - його обезголовили. Преподобний Патрикій зміг втекти, проте вирішив сам здатися.

Його та інших відвели в Лаврську церкву, загнали до печери та підпалили багаття. Ченці задихнулися від їдкого диму.

Що не можна сьогодні робити

  • Не пліткуйте і не лайтеся, інакше - накличете біду.
  • Не варто здійснювати великі покупки.
  • Незаміжні дівчата не повинні дивитися в очі чоловікам, тому що вона інакше не вийде заміж скоро.
  • Не викидайте вчорашню їжу, а то залишитеся без життєвих сил.
  • Не розповідайте про свої плани та не діліться ідеями з іншими.
  • Не можна 2 квітня перераховувати свої накопичення і перебирати запаси - від цього вони тільки скоротяться.

Народні прикмети

  • Якщо йде дощ, то осінь буде грибною.
  • Кішка прикриває лапкою ніс, коли спить, чекайте на похолодання.
  • Вночі зірок не видно, значить скоро прийде тепло.
  • Холодна ніч, але теплий день - на ясну і гарну погоду.

Хто святкує іменини

2 квітня не забудьте привітати Микиту, Віктора, Клавдія, Олександру, Світлану, Параску, Марію та Юліану з днем ангела.

Раніше ми розповідали, скільки вихідних і робочих днів буде у квітні.

Читайте також, якою буде погода у квітні за оновленим прогнозом синоптиків.

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