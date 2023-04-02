Яке свято 2 квітня: що не можна робити та хто святкує іменини

2 квітня за православним календарем заведено вшановувати пам'ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія. Наші предки були переконаними, що саме сьогодні будь-яка вода є цілющою, тому з самого ранку нею вмивалися.
Що не можна сьогодні робити - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Преподобні Іоан, Сергій і Патрикій жили в монастирі святого Харитона, куди регулярно здійснювали набіги сарацинці. Наприкінці Великого посту вони знову напали на монастир з метою забрати все цінне. Проте монахи відмовили грабіжникам.
Зловмисники почали стріляти по людях з луків і вбили 13. Сарацинці знову напали у Великий четвер. Вони оточили святиню, щоб ніхто не вийшов живим. Преподобний Сергій спробував втекти - його обезголовили. Преподобний Патрикій зміг втекти, проте вирішив сам здатися.
Його та інших відвели в Лаврську церкву, загнали до печери та підпалили багаття. Ченці задихнулися від їдкого диму.
2 квітня не забудьте привітати Микиту, Віктора, Клавдія, Олександру, Світлану, Параску, Марію та Юліану з днем ангела.
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