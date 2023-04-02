Яке свято 2 квітня: що не можна робити та хто святкує іменини

Історія свята

Преподобні Іоан, Сергій і Патрикій жили в монастирі святого Харитона, куди регулярно здійснювали набіги сарацинці. Наприкінці Великого посту вони знову напали на монастир з метою забрати все цінне. Проте монахи відмовили грабіжникам.

Зловмисники почали стріляти по людях з луків і вбили 13. Сарацинці знову напали у Великий четвер. Вони оточили святиню, щоб ніхто не вийшов живим. Преподобний Сергій спробував втекти - його обезголовили. Преподобний Патрикій зміг втекти, проте вирішив сам здатися.

Його та інших відвели в Лаврську церкву, загнали до печери та підпалили багаття. Ченці задихнулися від їдкого диму.

Що не можна сьогодні робити

Не пліткуйте і не лайтеся, інакше - накличете біду.

Не варто здійснювати великі покупки.

Незаміжні дівчата не повинні дивитися в очі чоловікам, тому що вона інакше не вийде заміж скоро.

Не викидайте вчорашню їжу, а то залишитеся без життєвих сил.

Не розповідайте про свої плани та не діліться ідеями з іншими.

Не можна 2 квітня перераховувати свої накопичення і перебирати запаси - від цього вони тільки скоротяться.

Народні прикмети

Якщо йде дощ, то осінь буде грибною.

Кішка прикриває лапкою ніс, коли спить, чекайте на похолодання.

Вночі зірок не видно, значить скоро прийде тепло.

Холодна ніч, але теплий день - на ясну і гарну погоду.

Хто святкує іменини

2 квітня не забудьте привітати Микиту, Віктора, Клавдія, Олександру, Світлану, Параску, Марію та Юліану з днем ангела.