Яке свято 2 квітня: що не можна робити та хто святкує іменини
2 квітня за православним календарем заведено вшановувати пам'ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія. Наші предки були переконаними, що саме сьогодні будь-яка вода є цілющою, тому з самого ранку нею вмивалися.
Що не можна сьогодні робити - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Історія свята
Преподобні Іоан, Сергій і Патрикій жили в монастирі святого Харитона, куди регулярно здійснювали набіги сарацинці. Наприкінці Великого посту вони знову напали на монастир з метою забрати все цінне. Проте монахи відмовили грабіжникам.
Зловмисники почали стріляти по людях з луків і вбили 13. Сарацинці знову напали у Великий четвер. Вони оточили святиню, щоб ніхто не вийшов живим. Преподобний Сергій спробував втекти - його обезголовили. Преподобний Патрикій зміг втекти, проте вирішив сам здатися.
Його та інших відвели в Лаврську церкву, загнали до печери та підпалили багаття. Ченці задихнулися від їдкого диму.
Що не можна сьогодні робити
- Не пліткуйте і не лайтеся, інакше - накличете біду.
- Не варто здійснювати великі покупки.
- Незаміжні дівчата не повинні дивитися в очі чоловікам, тому що вона інакше не вийде заміж скоро.
- Не викидайте вчорашню їжу, а то залишитеся без життєвих сил.
- Не розповідайте про свої плани та не діліться ідеями з іншими.
- Не можна 2 квітня перераховувати свої накопичення і перебирати запаси - від цього вони тільки скоротяться.
Народні прикмети
- Якщо йде дощ, то осінь буде грибною.
- Кішка прикриває лапкою ніс, коли спить, чекайте на похолодання.
- Вночі зірок не видно, значить скоро прийде тепло.
- Холодна ніч, але теплий день - на ясну і гарну погоду.
Хто святкує іменини
2 квітня не забудьте привітати Микиту, Віктора, Клавдія, Олександру, Світлану, Параску, Марію та Юліану з днем ангела.
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