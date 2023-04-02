Какой праздник 2 апреля: что нельзя делать и кто празднует именины
2 апреля по православному календарю принято чтить память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия. Наши предки были убеждены, что именно сегодня любая вода целебная, поэтому с самого утра ею умывались.
Что нельзя сегодня делать - подробнее читайте в материале Styler.
История праздника
Преподобные Иоанн, Сергий и Патрикий жили в монастыре святого Харитона, куда регулярно совершали набеги сарацинцы. В конце Великого поста они снова напали на монастырь с целью унести все ценное. Однако монахи отказали грабителям.
Злоумышленники начали стрелять по людям из луков и убили 13. Сарацинцы снова напали в Большой четверг. Они окружили святыню, чтобы никто не вышел в живых. Преподобный Сергий попытался убежать - его обезглавили. Преподобный Патрикий смог убежать, но решил сам сдаться.
Его и других отвели в Лаврскую церковь, загнали в пещеру и подожгли костер. Монахи задохнулись от едкого дыма.
Что нельзя сегодня делать
- Не сплетничайте и не ругайтесь, иначе - навлечете беду.
- Не стоит совершать большие покупки.
- Незамужние девушки не должны смотреть в глаза мужчинам, потому что она иначе не выйдет замуж скоро.
- Не выбрасывайте вчерашнюю пищу, а то останетесь без жизненных сил.
- Не рассказывайте о своих планах и не делитесь с другими идеями.
- Нельзя 2 апреля перечислять свои накопления и перебирать запасы - от этого они только сократятся.
Народные приметы
- Если дождь, то осень будет грибной.
- Кошка прикрывает лапкой нос, когда спит, ждите похолодания.
- Ночью звезд не видно, значит скоро придет тепло.
- Холодная ночь, но теплый день - на ясную и хорошую погоду.
Кто празднует именины
2 апреля не забудьте поздравить Никиту, Виктора, Клавдия, Александру, Светлану, Параску, Марию и Юлиану с днем ангела.
Раньше мы рассказывали, сколько выходных и рабочих дней будет в апреле.
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