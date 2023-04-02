Какой праздник 2 апреля: что нельзя делать и кто празднует именины

2 апреля по православному календарю принято чтить память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия. Наши предки были убеждены, что именно сегодня любая вода целебная, поэтому с самого утра ею умывались.

Что нельзя сегодня делать - подробнее читайте в материале Styler.

История праздника

Преподобные Иоанн, Сергий и Патрикий жили в монастыре святого Харитона, куда регулярно совершали набеги сарацинцы. В конце Великого поста они снова напали на монастырь с целью унести все ценное. Однако монахи отказали грабителям.

Злоумышленники начали стрелять по людям из луков и убили 13. Сарацинцы снова напали в Большой четверг. Они окружили святыню, чтобы никто не вышел в живых. Преподобный Сергий попытался убежать - его обезглавили. Преподобный Патрикий смог убежать, но решил сам сдаться.

Его и других отвели в Лаврскую церковь, загнали в пещеру и подожгли костер. Монахи задохнулись от едкого дыма.

Что нельзя сегодня делать

Не сплетничайте и не ругайтесь, иначе - навлечете беду.

Не стоит совершать большие покупки.

Незамужние девушки не должны смотреть в глаза мужчинам, потому что она иначе не выйдет замуж скоро.

Не выбрасывайте вчерашнюю пищу, а то останетесь без жизненных сил.

Не рассказывайте о своих планах и не делитесь с другими идеями.

Нельзя 2 апреля перечислять свои накопления и перебирать запасы - от этого они только сократятся.

Народные приметы

Если дождь, то осень будет грибной.

Кошка прикрывает лапкой нос, когда спит, ждите похолодания.

Ночью звезд не видно, значит скоро придет тепло.

Холодная ночь, но теплый день - на ясную и хорошую погоду.

Кто празднует именины

2 апреля не забудьте поздравить Никиту, Виктора, Клавдия, Александру, Светлану, Параску, Марию и Юлиану с днем ангела.