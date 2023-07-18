Яке свято 18 липня: що сьогодні суворо не можна робити, кому молитися

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Преподобний Афанасій Афонський народився у місті Трапезунді та дуже рано залишився сиротою. Його виховувала благочестива черниця, а він у всьому намагався наслідувати прийомну матір - у навичках чернечого життя, у пості та в молитвах. Пізніше він прийняв постриг у Кимінському монастирі. За переказами, кілька разів до Афанасія була сама Богородиця.

На Русі на Афанасія відзначали Місяцеве свято. Увечері виходили надвір і дивилися, як місяць світиться у небі: перебігає з місця на місце, змінює колір, то ховається за хмари, то знову з'являється. Вважалося, що місяць святкує свій день. Така "гра" передвіщала добрий урожай. Також говорили, що якщо цього вечора спостерігати за місяцем, то сил у людині побільшає.

Що не можна робити 18 липня

Цього дня не варто пліткувати та обговорювати інших. Не можна 18 липня і залишатися вдома одному. Намагайтеся цього дня уникати гострих предметів: ножів, ножиць тощо. І стежте за дітьми ще уважніше, ніж зазвичай – висока ймовірність отримати травму.

Не можна пліткувати та розповідати секрети, як свої, так і чужі, це загрожує великими неприємностями.

Прикмети на 18 липня

Багато зірок на небі – до ясної погоди.

Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха та тепла погода.

Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.

Якщо місяць великий і яскравий, то погода буде сонячною.

Маленький і блідий місяць - до затяжних дощів.

Побачити веселку вранці – до дощу, увечері – до сонячної погоди.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде повною.

18 липня іменини відзначають власники таких імен : Опанас, Василь, Сергій, Степан, Агнія, Ганна, Варвара, Єлизавета, Люція, Ельза.

Сильна молитва до святого Афанасія

О, предивний страстотерпцю та великий угоднику Христовий, отче наш Афанасію! Зі смиренням нині схиляємо коліна сердець наших і взиваємо до тебе: принеси молитву нашу до Милостивого і Всесильного Бога, і виблагай нам у Його благості все, що корисне для душ і тіл наших: віру правдиву, надію щиру, любов нелицемірну, під час спокус — мужність, у муках — терпіння, в благочесті — успіх, щоб не на зло ми скористалися дарами Всеблагого Бога, але на славу Його святого імені і для прославлення твого за нас заступництва. Церкву ж святу від розколів і єресей збережи, вірних зміцни, заблудлих на шлях правдивої віри наверни; батьківщину нашу від ворожих утисків збережи і воїнству нашому допомагай у боротьбі.

Виблагай, угоднику Христовий, у Царя царюючих і Господа володарюючих благодать, силу і благословення небесне керманичам нашої держави і подай Україні нашій спокій та благоустрій. Не забудь, чудотворцю святий, і про святу обитель цю: збережи і охорони її твоїми молитвами від усякого зла. О, Божий святий, пом’яни всіх, хто до твоєї священної раки приступає і сподоби їх благу кончину отримати і Небесне Царство успадкувати, щоб ми прославили дивного у святих своїх Бога, якого прославляємо в трьох іпостасях, Йому ж належить всяка слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь.